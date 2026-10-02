Paraguay, EE.UU. y otros 13 países respaldan a Bolivia en su lucha contra el narcotráfico

Los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago emitieron ayer una declaración conjunta en la que respaldaron las acciones adoptadas por Bolivia. La nota fue publicada en el portal del Departamento de Estado del país norteamericano.

“Los gobiernos participantes en el Escudo de las Américas aplauden al Gobierno de Bolivia por sus acciones decisivas para enfrentar el narcotráfico, combatir la corrupción y hacer rendir cuentas a los facilitadores”, señala el comunicado.

Los países participantes también alentaron a Bolivia a continuar con las investigaciones y los procesos contra estas redes.

“Los países del Escudo alientan a Bolivia a continuar con la investigación y el enjuiciamiento de estas redes”, agrega la declaración.

Lea más: Detienen al fiscal general de Bolivia tras ser ligado al narco Sebastián Marset

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Destacan acciones contra funcionarios y exfuncionarios

El comunicado también hace referencia a recientes acciones policiales contra funcionarios y exfuncionarios de alto rango implicados en el narcotráfico.

“Las recientes acciones policiales de alto perfil contra funcionarios y exfuncionarios de alto rango implicados en el narcotráfico envían un mensaje poderoso: el Gobierno democráticamente elegido de Bolivia y los demás países parte del Escudo ya no tolerarán la influencia ilícita en nuestro hemisferio, sin importar qué tan alto llegue”, señala el texto.

Lea más: El Ministerio Público de Bolivia denuncia la detención del fiscal general

Los 15 países reafirmaron su compromiso

La declaración recuerda la reunión de líderes del Escudo de las Américas realizada el 22 de septiembre, en la que participaron los 15 países firmantes.

“En la histórica reunión de líderes del Escudo de las Américas el 22 de septiembre, los 15 países se mantuvieron unidos en nuestro firme compromiso de defender a los gobiernos democráticamente elegidos y proteger la seguridad regional contra la influencia corrosiva de las redes narcoterroristas”, indica el comunicado.

El documento concluye con un respaldo al Gobierno boliviano. “Hoy, apoyamos firmemente a Bolivia”, finaliza.

Detienen a fiscal general de Bolivia

El fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos ayer en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru en un operativo de inteligencia policial.

La detención se dio en un escenario de fuerte convulsión tras el rechazo oficial a versiones que vinculan a Mariaca con una supuesta reunión previa a la extradición de Sebastián Marset y luego de que Estados Unidos sancionara a ambos funcionarios por presunta corrupción e intermediación con el narcotráfico.

Lea más: Capturan a Sebastián Marset en Bolivia

Marset fue capturado el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante un operativo policial desplegado a la madrugada. Tras su captura, fue trasladado a Estados Unidos, donde permanece detenido y enfrenta un proceso judicial.