Alemania promete seguir luchando contra el antisemitismo y por la seguridad de Israel

"El ataque de Hamás contra Israel (...) marca un profundo punto de inflexión. Recordamos a las víctimas, compartimos su dolor", escribió el canciller alemán, Friedrich Merz, en su cuenta de la red social X.

El jefe del Gobierno germano añadió: "Debemos enfrentarnos al antisemitismo con mayor decisión aún".

"Las mujeres judías y los hombres judíos deben poder vivir aquí (en Alemania) sin miedo", afirmó.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, por su parte recordó en la red social Facebook "el sufrimiento de muchas personas" y "a las víctimas y los rehenes de Hamás".

Pero, a diferencia de Merz, también mencionó "a los muchos, demasiados muertos de la guerra en la Franja de Gaza, donde la población sigue viviendo hasta hoy en las condiciones humanitarias más adversas".

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El jefe de Estado germano sostuvo, al igual que el canciller, que, desde el 7 de octubre de 2023 "la agitación antisemita ha aumentado de manera insoportable", también en el país centroeuropeo.

"Alemania debe seguir trabajando contra el antisemitismo y por la seguridad de Israel, por la dignidad y la autodeterminación de los palestinos y por la perspectiva de una convivencia pacífica en Oriente Medio", enfatizó.

Los ataques perpetrados por Hamás hace tres años causaron la muerte de casi 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes por distintas milicias palestinas.

La posterior ofensiva israelí sobre Gaza ha matado hasta la fecha a más de 74.200 palestinos, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, en lo que expertos de la ONU y otras organizaciones han definido como un genocidio.