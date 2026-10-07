Analistas privados mantienen en el 1,4% estimación de crecimiento del PIB mexicano en 2026

De acuerdo con el reporte, elaborado entre 37 grupos de análisis de diferentes bancos, casas de bolsas y otros ‘traders’ y ‘brokers’, el mayor pronóstico de crecimiento del PIB mexicano al finalizar 2026 es del 1,7 %, previsto por la firma suiza UBS, mientras que el menor dato esperado es del 0,8 %, que fue aportado por Signum Research, lejos del rango estimado por el Gobierno mexicano del 1 % y el 2%.

"Las expectativas de crecimiento del PIB se mantuvieron estables para 2026 y 2027. La proyección mediana de crecimiento del PIB para 2026 se mantuvo en 1,4 % respecto a la encuesta anterior, con un rango de estimaciones que va de 0,8 % a 1,7 %", indicó el documento.

Para 2027, los analistas privados mantuvieron su perspectiva del PIB mexicano en el 1,8 %, al igual que en la encuesta anterior, mientras el Gobierno mexicano estima un crecimiento entre un rango del 1,5 % y el 2,5 %.

La Encuesta de Expectativas de Citi también precisó que "la visión de consenso" de los participantes en la encuesta mantiene en que Banco de México “conservará la tasa de política monetaria en el 6,5 % hasta finales de 2027, con pocos participantes anticipando algún movimiento”.

De los 37 encuestados, seis participantes esperan que el próximo ajuste sea un incremento de 25 puntos y cinco esperan un recorte de la misma magnitud.

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El pronóstico mediano para la tasa de política para fines de 2026 permanece sin cambios en el 6,5 %, con estimaciones que van desde el 6,5 % al 6,25 %

Para fines de 2027, la expectativa mediana es también del 6,5 %, pero con estimaciones que van desde el 7,25 % al 6 %.

Así mismo, el informe destacó que las expectativas sobre el peso "se debilitaron", con los analistas privados a la espera de que la moneda mexicana se ubique en 18 unidades por dólar para fines de 2026, desde los 17,5 de su última previsión.

Las expectativas de los analistas sobre el tipo de cambio van desde los 16,8 a los 18,8 pesos por dólar, y para fines de 2027 esperan que se sitúe en 18,5 pesos por dólar, con previsiones de entre 17 a 19,8 pesos por billete verde.

Para septiembre, la encuesta proyecta una inflación general y subyacente del 0,43 % y el 0,23 %, respectivamente, mientras que las proyecciones de inflación general de mediano plazo disminuyeron.

La proyección mediana de la inflación general para fines de 2026 bajó al 3,9 % desde el 3,92 % de hace quince días; y para el componente subyacente, la mediana se redujo al 3,88 % desde el 3,92 %.

Para finales de 2027, la expectativa de inflación general y subyacente se mantuvo en 3,83 % y 3,8 % para cada uno de los indicadores.