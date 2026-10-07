Bulgaria comprará otros cinco sistemas IRIS-T tras ataques a dos buques en el mar Negro

Radev hizo el anuncio antes de una reunión del Consejo Consultivo de Seguridad Nacional, convocada por la presidenta búlgara, Iliana Yotova, a raíz del ataque contra los dos barcos, de los que uno se hundió.

"Espero que en pocas semanas tengamos un contrato para garantizar la protección de nuestro territorio y contribuir a las capacidades de defensa integral de la Alianza (Atlántica, OTAN)", dijo el primer ministro, citado por los medios búlgaros.

Según Radev, la adquisición será financiada mediante el mecanismo europeo SAFE y que los sistemas se integrarán en la iniciativa "Escudo Aéreo Europeo", en la que participan más de una veintena de países europeos y cuyo objetivo es facilitar y abaratar la compra conjunta de capacidades de defensa.

Bulgaria ya contrató hace dos años un sistema IRIS-T SLM por 182 millones de euros.

Esta versión, fabricada por la empresa alemana Diehl Defence, está concebida para la defensa antiaérea de medio alcance y puede emplearse contra aeronaves, helicópteros, misiles de crucero y drones.

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La compra se anuncia después del ataque registrado en la madrugada del martes contra los buques mercantes Alfa Watan, con bandera de Togo, y Able, con bandera de Palaos, a unas 70 millas náuticas de la costa búlgara y dentro de la zona económica exclusiva del país.

El Alfa Watan sufrió daños estructurales críticos y se hundió poco después del impacto.

Las autoridades búlgaras interrumpieron este miércoles las operaciones de búsqueda de su tripulación, unas diez personas de nacionalidad siria, al no haber encontrado supervivientes.

Según el servicio de rescate marítimo, el buque se hundió en apenas unos minutos después de recibir un impacto directo de un dron naval.

El segundo buque, el Able, sufrió un incendio tras ser alcanzado por un dron y sus 18 tripulantes fueron evacuados. Dos de ellos resultaron gravemente heridos, según informó Radev.

El ataque fue ejecutado, según las autoridades búlgaras, con drones marítimos y aéreos, pero el origen de los aparatos no ha sido establecido oficialmente.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, atribuyó anoche el ataque a Rusia, mientras Radev ha evitado señalar públicamente a un responsable a la espera de que se esclarezcan los hechos.

Por su parte, la embajada rusa en Sofía negó este miércoles que los dos buques atacados fueran objetivos rusos.