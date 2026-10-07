Canciller dice a embajador de EE.UU. que Chile no busca "apoyo de nadie" para su soberanía

"Si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces también tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros", señaló el diplomático estadounidense durante su participación en el evento anual del Día del Comercio Global.

Desde el Congreso, el canciller chileno respondió: "el estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Lo segundo, es que nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía, así lo hemos venido haciendo por doscientos años".

La polémica sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes se remonta a finales de agosto, cuando Chile envió una nota de protesta a Argentina luego de que el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, lo incluyó dentro de una afirmación sobre zonas bajo soberanía argentina.

Pérez Mackenna afirmó, además, que desde la Cancillería se evaluarán las declaraciones del embajador norteamericano para realizar un llamado de atención o emitir una nota de protesta dirigida a Estados Unidos.

"Yo no descarto nada hasta que no termine la evaluación (...), la reacción formal vamos a decidirla en el mérito de las cosas que se han dicho", señaló el jefe de la diplomacia chilena.

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Pese a la confrontación, el ministro sostuvo que "las relaciones con Estados Unidos son históricas, siempre han sido buenas y eso no va a cambiar con esto".

El cuestionamiento por las intervenciones de Judd -junto a la polémica con Argentina respecto a Magallanes y la adhesión de Chile al Escudo de las Américas- fueron unos de los puntos que marcaron la agenda de la inédita interpelación a la que fue sometido Pérez Mackenna el pasado 28 de septiembre en el Congreso.

La relación entre Chile y Estados Unidos tuvo otro episodio de tensión recientemente, cuando el embajador norteamericano fue citado a la Cancillería por haber afirmado que su país tenía informes sobre vínculos de la izquierda con el estallido social de 2019 en el país suramericano.

Luego de la reunión, Judd aclaró que los informes no fueron una investigación propia de Estados Unidos en Chile, tras los cuestionamientos de miembros de la oposición hacia el Ejecutivo por lo que consideraron una intromisión del embajador.