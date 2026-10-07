Cepal advierte que Latinoamérica y Caribe deben cerrar brechas que limitan su desarrollo

Esos cambios prioritarios abarcan la transformación digital y la inteligencia artificial, la integración regional y una fiscalidad sana y fuerte, señala el informe 'Gestión de las transformaciones en una era de rupturas', presentado en el 41º período de sesiones de la Cepal que comenzó este miércoles en Santiago de los Caballeros, en el norte de República Dominicana.

La Cepal identificó once transformaciones fundamentales que deben hacer los países de la región, tres de las cuales fueron debatidas en el anterior periodo de sesiones, celebrado en Lima en 2024: cómo lograr un crecimiento más alto, sostenido, inclusivo y sostenible; cómo reducir la desigualdad y promover la inclusión y la movilidad social; y cómo promover la sostenibilidad y enfrentar el cambio climático.

En Santiago de los Caballeros, el organismo puso a consideración de los gobiernos otras tres transformaciones "de especial relevancia en el contexto geopolítico mundial", relacionadas con aprovechar la transformación digital y la inteligencia artificial (IA), cómo avanzar hacia una nueva etapa en la integración regional, y cómo construir una macroeconomía para el desarrollo con una fiscalidad sana y fuerte.

Son "transformaciones que duran diez, veinte, treinta años" y por eso requieren de alianzas y diálogo social para mantenerlas en el tiempo porque no se trata de una tarea de un solo gobierno, indicó el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, en la presentación del informe.

"El mundo cambió, no podemos seguir pensando en el mundo del siglo XX, es un mundo distinto", añadió el secretario al subrayar los cambios en el orden mundial, que pasó en los últimos años de un sistema con reglas "a uno regido en mucha mayor medida por las relaciones de poder".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El informe agrega que "el multilateralismo se ha erosionado y la gobernanza mundial está hoy más fragmentada que en cualquier otro momento de los últimos ochenta años", un contexto que "interactúa" con lo que la Cepal ha señalado desde 2024 como "las tres trampas del desarrollo que enfrentan la mayoría de los países de la región".

Las trampas en mención son la "baja capacidad para crecer", la "alta desigualdad, baja movilidad y débil cohesión sociales" y las "capacidades institucionales débiles y gobernanza poco efectiva".

Este documento "presenta la visión estratégica" de la Cepal para América Latina y el Caribe.

Al analizar el desarrollo acelerado de la IA, el documento señala que "estas tecnologías no son neutrales" porque "pueden profundizar brechas y consolidar la dinámica de centro y periferia" o, gestionadas de forma estratégica, pueden ser "una herramienta decisiva para acelerar la convergencia productiva, social e institucional".

"La Cepal llama a los países de la región a aprovechar el momento histórico que representa este cambio de paradigma con políticas activas, coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo", indica este organismo de Naciones Unidas.

En ese sentido, la Comisión señala que mientras que las economías avanzadas "se ubican en un polo de alta digitalización", en el extremo opuesto está "la gran mayoría de las economías en desarrollo, incluidos casi todos los países de América Latina y el Caribe".

"La transformación digital y la IA pueden incidir simultáneamente en al menos tres frentes asociados a las trampas del desarrollo: el aumento de la productividad, la reducción de brechas de acceso y oportunidades, y la modernización de la capacidad institucional y de gobernanza del Estado", añade el estudio.

En cuanto a la integración económica regional, el documento subraya que aunque se han puesto en marcha múltiples iniciativas en los últimos 65 años, "los resultados alcanzados han sido en general modestos en lo que respecta al dinamismo de los flujos intrarregionales de comercio e inversión extranjera directa" y por eso debe ser otra prioridad.