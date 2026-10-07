Cepal pone sobre la mesa desafíos de Latinoamérica y Caribe ante nuevo escenario mundial

En esta cita, que se lleva a cabo en Santiago de los Caballeros, en el norte de República Dominicana, este organismo de Naciones Unidas señaló que la región debe avanzar en tres de las once transformaciones que necesita hacer para cerrar las brechas estructurales que limitan su desarrollo y frenan su inserción internacional en un mundo con reglas cambiantes.

"Abrumados como estamos con urgencias y crisis permanentes, es fácil perder la noción del horizonte. Este encuentro nos permite dar un paso atrás, levantar la mirada y entender cómo ha cambiado el contexto y las condiciones para el desarrollo de América Latina y el Caribe", señaló el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

En ese sentido, el jefe del organismo manifestó que "el crecimiento económico no es todo, pero sin crecimiento alto y sostenido es muy difícil impulsar los cambios" que las sociedades de la región necesitan.

"Sin crecimiento es muy difícil generar empleo de calidad, reducir la pobreza, construir infraestructura, financiar los sistemas de educación, salud y protección social, elevar la productividad y proteger y gestionar adecuadamente nuestros recursos naturales", afirmó el jefe de la Cepal en el acto inaugural, en el que también intervino el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

La Cepal ha identificado once transformaciones fundamentales que deben hacer los países de la región, tres de las cuales fueron debatidas en el anterior periodo de sesiones, celebrado en Lima en 2024: cómo lograr un crecimiento más alto, sostenido, inclusivo y sostenible; cómo reducir la desigualdad y promover la inclusión y la movilidad social; y cómo promover la sostenibilidad y enfrentar el cambio climático.

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En Santiago de los Caballeros, el organismo presentó el documento 'Gestión de las transformaciones en una era de rupturas', que contiene otras recomendaciones sobre cómo aprovechar la transformación digital y la inteligencia artificial (IA), cómo avanzar hacia una nueva etapa en la integración regional, y cómo construir una macroeconomía para el desarrollo con una fiscalidad sana y fuerte.

Son "transformaciones que duran diez, veinte, treinta años" y por eso requieren de alianzas y diálogo social para mantenerlas en el tiempo porque no se trata de una tarea de un solo Gobierno, indicó Salazar-Xirinachs.

Por su parte, Abinader subrayó la importancia de la integración regional para responder a las necesidades de los ciudadanos de América Latina y el Caribe.

El mandatario enfatizó que los debates sobre desarrollo en la Cepal deben "dar respuestas para una región que tiene grandes capacidades, pero también demasiadas oportunidades pendientes".

"El desarrollo económico adquiere sentido cuando mejora la vida de la gente", afirmó Abinader, quien añadió que el mundo vive "un tiempo de cambios profundos" que han impactado "las formas de producir, las relaciones comerciales y los equilibrios internacionales".

El presidente subrayó: "Ningún país de nuestra reunión puede responder por sí solo a todos estos desafíos. Necesitamos escucharnos, aprender unos de los otros y cooperar con mayor eficacia. La diversidad de América Latina y el Caribe puede ser una fortaleza si somos capaces de construir acuerdos y darle continuidad a ello".

Por su parte el canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, señaló que otra cara de la realidad mundial es que "está revalorizando muchos de los activos que poseen América Latina y el Caribe".

Se trata de "nuestros recursos naturales, nuestra capacidad para producir alimentos y energía, nuestra biodiversidad, nuestro talento, nuestra diáspora, el potencial de una región con alrededor 660 millones de personas que además son jóvenes contrario al resto de los hemisferios del mundo", indicó.

"El propio documento (de la Cepal) identifica esos activos como parte de las oportunidades que abre la reconfiguración internacional. Por eso creo que este momento debe encontrarnos con más capacidad de adaptación, más cooperación y una lectura cada vez más estratégica del mundo", agregó Bisonó.

El jueves, en la segunda jornada de la reunión, los expresidentes Michelle Bachelet, de Chile, e Iván Duque, de Colombia, presentarán otro informe, titulado 'Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica", elaborado por una de las comisiones de la Cepal.