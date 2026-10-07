Cinco tendencias de moda para la mujer de la próxima primavera-verano vistas en París

Son las claves de la semana de la moda de la capital francesa, que se clausuró la noche del martes, tras nueve intensos días de desfiles y presentaciones.

Una prenda esencial de la primavera-verano volverá a ser la chaqueta, en sus versiones recta y cruzada.

Las de la uruguaya Gabriela Hearst son de impecable sastrería, mientras Chanel apuesta por sus clásicos 'tailleurs', acompañados de falda, aunque en una versión más minimalista.

En Loewe se rescata la chaqueta que crearan en la década de los 60 del pasado siglo, en un material llamado Ante Oro, de color arena; reactualizándola.

Verano rima con vestido y la oferta continúa siendo muy generosa, desde los largos, para los momentos de fiesta, que diseñan con éxito Elie Saab y Zimmermann, a modelos más cortos, en el caso de Hermès.

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También habrá espacio para la extravagancia, con vibrantes colores, como se vio en el desfile de Vivienne Westwood.

Es una tendencia que seguirá estando muy de moda en 2027, no solo en vestidos, sino también en prendas como camisas y camisetas. Las flores y otros motivos de la naturaleza continúan como valores seguros.

Léonard Paris, el rey del estampado sobre seda, se inspira en el universo carioca, con morados y crudos como referentes.

Lacoste, con una moda cada vez más urbana, incluye los estampados con grandes textos; así como motivos en camisetas e impermeables.

Es igualmente muy normal que haya firmas que se asocien con artistas, caso de Junko Shimada, creando paisajes en esta ocasión inspirados también en la naturaleza.

Si bien tanto en primavera como en verano los colores vivos se despliegan con total naturalidad, en las colecciones de París no todos los diseñadores y marcas apostaron por ellos.

Pierre Cardin se inclinó por refrescantes mezclas, entre las que no faltaron su azul y rosa; mientras que en otros nombres ha habido espacio para grises metalizados, así como oros.

Blanco y negro, junto o por separado, no han faltado a la cita. Como ejemplo, la colección de la casa belga Ann Demeulemeester.

Bolsos y zapatos, estos desde la sandalia al botín, con tacón; vuelven a ser las estrellas, aunque también hay espacio para joyas de aire barroco, un tanto recargadas, como se vio en el desfile de Schiaparelli.

Tres firmas internacionales que comienzan por L, Loewe, Louis Vuitton y Longchamp, han desplegado un buen surtido de bolsos.

Al tiempo que la española lanza 'Pasito', que combina rigidez y flexibilidad; Vuitton pone énfasis en su estampado 'Monogram', con más de 130 años de historia.

Longchamp, por su parte, propone desde pequeños bolsos en suave piel a modelos grandes, dependiendo de las necesidades de cada mujer.