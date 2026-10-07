Cumbre euromediterránea aborda en Croacia asuntos de seguridad, migración y energía

El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, anfitrión de la cumbre, defendió una respuesta europea ante la "creciente inestabilidad geopolítica" y destacó que el grupo euromediterráneo representa cerca del 45 % de la población de la UE y el 41 % de la economía del bloque.

Croacia, que preside este año el MED9, ve la cita como una oportunidad para reforzar el peso de los nueve socios del sur en las decisiones europeas y consolidar al país del Adriático como "la puerta mediterránea de Europa Central", señaló Plenkovic antes del encuentro.

El grupo reúne a España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Croacia, Malta, Chipre y Eslovenia.

"Debatiremos cómo, mediante una acción conjunta, podemos contribuir a una respuesta europea eficaz y fuerte", afirmó el jefe del Gobierno croata, cuya presidencia del MD9 tiene como prioridades un Mediterráneo "más seguro, más sostenible y más resiliente".

"Split es hoy el centro del Mediterráneo, y abordaremos temas vitales para la sostenibilidad, la seguridad y la resiliencia. Vivimos en un mundo lleno de desafíos. Estamos rodeados de guerras, disturbios e inestabilidad. Es el momento oportuno para que Croacia contribuya a afrontar estas cuestiones", declaró por su parte el ministro de Exteriores, Gordan Grlic Radman.

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A la cumbre asisten, entre otros, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, además de los dirigentes de los restantes socios, salvo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que canceló su viaje por el adelanto de las elecciones legislativas al 29 de noviembre.

A las 14.30 hora local (12.30) se espera una rueda de prensa de todos los líderes que asisten a la reunión.

Al encuentro también acude la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, mientras que el príncipe Alberto II de Mónaco y el príncipe heredero de Jordania, Al Hussein bin Abdullah II, participan como invitados.

Los líderes debatirán sobre seguridad marítima, infraestructuras estratégicas, energía asequible, migración irregular y ampliación hacia los Balcanes occidentales, para acercar posiciones antes del Consejo Europeo de la próxima semana, también dedicado al futuro presupuesto comunitario.

El almuerzo de trabajo, con el príncipe heredero jordano, se centrará en Gaza, Irán, Siria y Líbano y las repercusiones de la inestabilidad regional para la energía, el comercio y la seguridad europea.