Dos policías sufren heridas leves en un atentado en la ciudad colombiana de Popayán

Dos policías sufren heridas leves en un atentado en la ciudad colombiana de Popayán

Bogotá, 7 oct (EFE).- Al menos dos policías resultaron heridos de manera leve este martes en un atentado con explosivos en la ciudad colombiana de Popayán, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), informaron las autoridades.