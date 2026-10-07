Drones atribuidos a las FAR matan a cuatro civiles en el sureste de Sudán

El ataque se produjo a primera hora del día y tuvo como blanco instalaciones civiles y militares en Damazín, capital del estado del Nilo Azul, incluida la residencia del ministro de Finanzas del Gobierno local, Abás Abdula Kara, quien "resultó ileso", afirmaron las fuentes.

"Las FAR atacaron con un enjambre de drones objetivos civiles y militares. La defensa antiaérea del Ejército interceptó y derribó la mayoría de ellos. Sin embargo, la metralla de los drones causó la muerte de cuatro civiles", dijeron fuentes.

Indicaron que "uno de los drones impactó en la casa del ministro de Finanzas, causando daños materiales pero sin víctimas mortales".

El nuevo ataque de las FAR, enfrentadas con el Ejército desde abril de 2023, se produce días después de que la residencia en Damazín del gobernador del estado del Nilo Azul, Ahmed al Umda, sufriera daños materiales en un ataque similar.

Testigos presenciales en Damazin dijeron a EFE que han visto a primera hora del miércoles varios drones sobrevolando la zona, antes de escuchar el sonido de explosiones en varias partes de la ciudad, lo que generó gran inquietud entre los habitantes.

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Debido a su proximidad de la frontera con Etiopía (menos de 100 kilómetros), Damazín funciona como un centro urbano estratégico, administrativo y comercial de importancia vital para todo el sureste de Sudán, además de ser un importante punto receptor para flujos comerciales y de refugiados entre ambas naciones.

Por otro lado, fuentes militares sudanesas dijeron este miércoles a EFE el Ejército atacó en las últimas horas posiciones de las FAR y de sus aliados del Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N) en las localidades de Minza, Jabal al Nimr y Maqla, en el distrito de Wad al Mahi, cerca de la frontera con Etiopía.

La operación del Ejército logró "limpiar estas áreas y sus alrededores de las milicias rebeldes", dijeron las fuentes, sin dar a conocer más detalles.

La guerra en Sudán comenzó el 15 de abril de 2023 y desde entonces causó la muerte de decenas de miles de personas, y convirtió al país en escenario de la peor crisis humanitaria y de desplazamientos del planeta.