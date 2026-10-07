EE.UU. fija para el próximo diciembre la primera ejecución militar desde 1961

El secretario interino del Ejército, Adam Telle, fijó este martes la fecha de la ejecución de Hasan, que tendrá lugar en Fort Hood, la misma base donde perpetró el ataque.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había aprobado el lunes su ejecución por fusilamiento por recomendación del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Hasan, entonces psiquiatra militar y con rango de mayor, fue condenado a muerte en 2013 por un tribunal militar por trece cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato.

El 5 de noviembre de 2009 abrió fuego contra soldados que se encontraban en un centro de preparación para su despliegue en el extranjero.

La última ejecución militar estadounidense fue la del soldado John Bennett, ahorcado en 1961 en Fort Leavenworth (Kansas) tras ser condenado por violación e intento de asesinato de una niña de 11 años.

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La ejecución de Hasan, si se lleva a cabo, supondrá además el primer uso de un pelotón de fusilamiento por el Ejército estadounidense desde 1945.

La fecha prevista todavía podría verse alterada por recursos judiciales, debido a que Hasan puede recurrir ante tribunales federales civiles mediante un procedimiento de habeas corpus, una vía que podría retrasar la ejecución.