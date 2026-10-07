EEUU pone bajo vigilancia la costa norte del golfo de México por amenaza del ciclón Isaías

La tormenta tropical Isaías se formó esta mañana en el golfo, y la autoridad meteorológica prevé que se fortalezca rápidamente y se convierta en huracán el jueves, antes de tocar tierra el viernes en algún punto de los estados de Misisipi o Florida.

En respuesta, el NHC emitió en su último boletín una vigilancia de huracán desde la ciudad de Bay Saint Louis, en Misisipi, hasta Indian Pass, en Florida.

También decretó una vigilancia de marejada ciclónica desde la desembocadura del río Misisipi hacia el este hasta Yankeetown, en Florida, y una vigilancia de tormenta tropical desde las parroquias de Jefferson y Plaquemines, en Luisiana, hasta el oeste de Bay St. Louis, y desde el este de Indian Pass hasta el río Aucilla, en Florida.

El centro de Isaías se encontraba a unos 420 kilómetros (260 millas) al oeste de Progreso (México) y a 870 kilómetros (540 millas) al suroeste de la desembocadura del río Misisipi (EE.UU.), según el último boletín del NHC.

La tormenta avanzaba hacia el este-noreste a unos 13 kilómetros por hora (8 millas), con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas) y ráfagas superiores.

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La tormenta dejará entre 5 y 10 centímetros (2 y 4 pulgadas) de lluvia hasta el jueves en zonas costeras de la bahía de Campeche, con acumulados aislados superiores.

Entre el viernes y el fin de semana, se esperan entre 7,5 y 15 centímetros (3 y 6 pulgadas) en la costa norte del golfo de México en EE.UU., desde el sureste de Luisiana hasta el noroeste de Florida, con acumulados localizados de hasta 25 centímetros (10 pulgadas).

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró este miércoles el estado de emergencia en 25 condados de su costa noroccidental, lo que permite movilizar suministros y personal de emergencia.

Además, instó a los residentes a preparar planes de emergencia, revisar suministros y seguir las actualizaciones de las autoridades.

Isaías es la novena tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, después de Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna.

La temporada de ciclones del Atlántico registra un récord mínimo porque hasta ahora no se ha formado ningún huracán, lo que los meteorólogos atribuyen al fenómeno El Niño, que implica aguas más cálidas de lo habitual en el Pacífico y este año puede romper récords históricos.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos rebajó el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al calcular un máximo de 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22, sobre la media, ante el fortalecimiento de El Niño.