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07 de octubre de 2026 a la - 09:10

El argentino Hugo Mujica inaugura en Madrid el ciclo Poetas en La Abadía

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Madrid, 7 oct (EFE).- El argentino Hugo Mujica inaugura este jueves el ciclo Poetas en La Abadía, en Madrid, donde leerá sus versos, entre ellos los de sus últimos libros, como 'Las hojas, la brisa, y la luz danza las sombras', Premio Internacional Loewe de Poesía 2025.

Por EFE
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Mujica (Buenos Aires, 1942) es un nombre fundamental de las letras en español. Poeta, ensayista, narrador y sacerdote, está considerado el poeta del silencio.

Después de vivir la cultura y la contracultura en Nueva York, donde fue artista plástico, se pasó al lado del silencio y estuvo siete años practicando la meditación sin pronunciar palabra en el monasterio trapense de Getsemaní (Estados Unidos).

Es autor de numerosos libros de poesía como 'Brasa blanca', 'Para albergar una ausencia' o 'Cuando todo calla' (Premio Casa de América de Madrid, 2013).

Su poesía completa está publicada en 'Del crear y lo creado'. Estudioso de la obra del filosofo alemán Martin Heidegger, publicó varios ensayos sobre su figura, como 'La palabra inicial' y 'Señas hacia lo abierto'.