El Ejército ruso recibe una partida de cazabombarderos Su-34 de la armamentística Rostec

"Las aeronaves, creadas por los especialistas de nuestra Corporación Aeronáutica Unida, superaron todo el ciclo de pruebas terrestres y aéreas y partieron rumbo al lugar de servicio", señaló la empresa en Telegram.

Rostec destacó que "este avión combina las capacidades de un caza y un bombardero, y es capaz de atacar objetivos terrestres, marítimos y aéreos incluso en condiciones meteorológicas adversas y bajo defensa antiaérea activa".

Según la empresa, los Su-34 pueden "realizar vuelos sin escalas de hasta 10 horas sin que se pierda la capacidad de trabajo de la tripulación", gracias a sus grandes depósitos de combustible y sus propulsores de bajo consumo.

"Las fuerzas armadas valoran y respetan este avión por su versatilidad, su completo armamento y su alto rendimiento", señaló la corporación, según la cual esta aeronave mejora constantemente en base a las experiencias de la guerra en Ucrania, gracias a lo cual "las tripulaciones pueden cumplir sus misiones con mayor eficacia".

Rostec anunció además que en estos momentos produce nuevos lotes de estos cazabombarderos para las Fuerzas Armadas de Rusia.