El exjefe de la agencia de espionaje alemana detenido por traición niega las acusaciones

"Mi cliente está siendo perseguido injustamente", afirmó su abogado, Leon Kruse, en declaraciones a Der Spiegel, aunque admitió que "es cierto que estaba en posesión de documentos confidenciales".

No obstante, agregó, "es incorrecta la acusación de que haya transmitido la información contenida en ellos en perjuicio de la República Federal de Alemania, y mucho menos a cambio de una remuneración".

Según el letrado, "las investigaciones posteriores" lo demostrarán.

El Tribunal Supremo alemán ordenó este miércoles el ingreso en prisión preventiva de Hanning, de 80 años, después de haber dictado ya el martes la correspondiente orden de detención contra su presunto cómplice, Manfred D.

El martes, la Fiscalía General informó de que Hanning, que dejó de presidir el BND en 2005, es objeto de una investigación por presunto espionaje constitutivo de traición a la patria, obtención de secretos de Estado, tentativa de traición a la patria y actividades como agente de espionaje.

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En tanto, el que fuera jefe de gabinete de Hanning cuando éste presidía el BND, entre 1998 y 2005, y más tarde su asistente cuando fue secretario de Estado en el Ministerio del Interior, entre 2005 y 2009, Manfred D., se encuentra desde el martes en prisión preventiva por complicidad en un intento de traición a la patria y espionaje constitutivo de traición a la patria.

Más tarde, Manfred D. volvió a trabajar para varios presidentes del BND y presuntamente aprovechó su función de jefe de gabinete, que le daba acceso a numerosas informaciones confidenciales, para suministrárselas a cambio de remuneración a Hanning, que para entonces ejercía de asesor de seguridad privado.

A lo largo de los años y por lo menos hasta 2022, señaló la Fiscalía, Manfred D. proporcionó a Hanning "cerca de 2.000 documentos, entre ellos muchas informaciones clasificadas como confidenciales" y que estaban destinados exclusivamente al uso interno del BND.

En un caso, según la Fiscalía, el exjefe del BND usó valoraciones elaboradas por el servicio de información "para elaborar un análisis para un empleado de un aparato de inteligencia extranjero", aunque no se ha podido determinar si el informe alcanzó su destino.

Además, Hanning mantuvo un intenso intercambio con un miembro de otro servicio de inteligencia estatal, según la misma fuente.

Der Spiegel apunta que se está investigando la sospecha de que el antiguo jefe de los servicios de espionaje exterior mantuvo contacto con un agente de Azerbaiyán y que dicho análisis fue elaborado para los servicios secretos de esa república caucásica.

En todo caso, es indiscutible que Hanning mantenía contactos con representantes de Azerbaiyán, ya que, entre otras cosas, formaba parte de la junta directiva del Foro Germano-Azerbaiyano, según se desprende de un comunicado de julio de 2025 de esta asociación cercana al Gobierno azerbaiyano.

Azerbaiyán, por su parte y a través del Consejo de Medios de Prensa y Difusión, calificó la "difusión de este tipo de materiales noticiosos sin citas a fuentes oficiales" de "inadmisible" y de "manipulación de la información", al referirse a las informaciones de Der Spiegel, que vinculan a los servicios secretos azerbaiyanos con la actividad de Hanning.