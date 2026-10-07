El expríncipe Andrés dice que la Policía se llevó objetos personales en los registros

El antiguo duque de York, que ha emprendido medidas legales contra la Policía del Valle del Témesis, a las afueras de Londres, alega que los agentes retiraron material confidencial ajeno a la investigación sobre sus vínculos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Andrés ha solicitado una revisión judicial en relación con las órdenes de registro que permitieron a la policía inspeccionar su domicilio de Royal Lodge (Windsor), así como su residencia en los terrenos de Sandringham, en Norfolk (este de Inglaterra).

El pasado febrero, el expríncipe fue detenido durante un día bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras las acusaciones de haber compartido información confidencial con Epstein durante su etapa como representante comercial del Reino Unido.

Según publica ahora el Telegraph, Andrés optó por tomar medidas contra los agentes del orden tras descubrir que detectives de la Policía del Valle del Támesis (fuerza a la que pertenece Windsor) habrían retirado material privado que no tenía relación con la investigación.

Además de cuestionar la actuación policial, sus abogados solicitan al Tribunal Superior de Londres que determine si la concesión de la orden de los registros por parte de un juez fue legal.

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En caso de que el expríncipe gane el caso, la policía podría verse obligada a devolver todo el material incautado durante los registros.

Según la información, una medida así supondría un fuerte golpe para la investigación por abuso de poder cuando era enviado comercial especial del Reino Unido, entre 2001 y 2011.

El monarca británico retiró el año pasado a su hermano todos los títulos nobiliarios a raíz de la polémica sobre el alcance de la amistad de Andrés con Epstein, acusado de tráfico sexual de menores y de operar una red de abuso y explotación de adolescentes.

Carlos III también forzó a su hermano a salir de la mansión Royal Lodge, en la que vivió durante años sin apenas pagar renta.

Tras su salida para instalarse en una vivienda más modesta en Norfolk (este inglés), las fuerzas del orden de Valle del Támesis hicieron un registro exhaustivo de Royal Lodge y después en la propiedad ubicada en los terrenos de Sandringham.

Andrés recibe una asignación anual -cuyo monto no se ha revelado- proporcionada por Carlos III con fondos privados, pero una fuente de la casa real británica dijo esta semana que se le ha dejado claro al expríncipe que este dinero no debe utilizarse para financiar su litigio judicial.