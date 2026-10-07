El jefe de la Cepal defiende el crecimiento económico como motor para el desarrollo social

"El crecimiento económico no es todo, pero sin crecimiento alto y sostenido es muy difícil impulsar los cambios que nuestras sociedades necesitan", manifestó el jefe de la Cepal en la apertura del periodo de sesiones en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en el norte de República Dominicana.

Salazar-Xirinachs agregó que, "sin crecimiento es muy difícil generar empleo de calidad, reducir la pobreza, construir infraestructura, financiar los sistemas de educación, salud y protección social, elevar la productividad y proteger y gestionar adecuadamente nuestros recursos naturales".

En ese sentido el funcionario señaló que entre 2016 y 2025 la región creció a solo el 1,3 % anual en promedio, lo que, a su juicio, debería ser "una preocupación central de nuestros países".

Esa situación se da en un contexto de grandes cambios en las condiciones externas para el desarrollo por la erosión del sistema multilateral y múltiples crisis políticas y económicas en el mundo, que dificultan aún más el progreso de regiones como América Latina y el Caribe.

"Abrumados como estamos con urgencias y crisis permanentes, es fácil perder la noción del horizonte. Este encuentro nos permite dar un paso atrás, levantar la mirada y entender cómo ha cambiado el contexto y las condiciones para el desarrollo de América Latina y el Caribe", señaló el secretario ejecutivo de la Cepal.

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Según Salazar-Xirinachs, "un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible no vendrá de forma automática, sino que requiere una visión y un compromiso claro, amplio y sostenido de distintos sectores de la sociedad".

"La interdependencia económica que durante mucho tiempo vimos principalmente como una fuente de eficiencia y de prosperidad compartida, se utiliza cada vez más como instrumento de poder y cohesión. El mundo ha pasado de celebrarla y abrazarla, a temerla y a instrumentalizarla", indicó.

Ante el surgimiento de nuevas reglas de juego internacional, en las que la tecnología, la energía, los minerales, el comercio, la inversión y las cadenas de suministro ocupan "un lugar central" en las relaciones y competencia entre países, el secretario ejecutivo de la Cepal dijo que es necesario trabajar con objetivos concretos, que vayan más allá de "una visión compartida".

"La geopolítica entró de lleno en la agenda de desarrollo. Y lo hizo mientras nuestra región todavía arrastra problemas que conocemos bien", dijo Salazar-Xirinachs al referirse a "las tres trampas del desarrollo" identificadas por la Cepal en 2024.

Esas trampas son la "baja capacidad para crecer", la "alta desigualdad, baja movilidad y débil cohesión sociales" y las "capacidades institucionales débiles y gobernanza poco efectiva".

"No se trata, por supuesto, de crecer por crecer, se trata de crecer para transformar. El desarrollo es transformación y aprender a gestionar las transformaciones es aprender a promover el desarrollo con intención y con sentido estratégico", indicó.

En la sesión de apertura participa también el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el embajador de Perú en Santo Domingo, Gustavo Lembcke Hoyle, ya que su país fue el anfitrión del cuadragésimo periodo de sesiones de la Cepal.