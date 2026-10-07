El líder hutí acusa a Arabia Saudí de coordinarse con Israel contra los rebeldes en Yemen

"El enemigo saudí buscó cooperar con el enemigo israelí desde el mismo inicio de nuestras operaciones de apoyo al pueblo palestino, y persistió en sus esfuerzos de interceptación a lo largo de toda la campaña de apoyo, incluso más allá de su propio espacio aéreo y en alta mar", indicó en un discurso televisado con motivo del tercer aniversario del ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Denunció que, mientras los hutíes atacaban Israel y la navegación en el mar Rojo en apoyo a los gazatíes, Arabia Saudí aprovechó esa postura desestabilizadora de los rebeldes yemeníes para ganarse el apoyo de Tel Aviv y Washington respecto a sus intenciones en el Yemen.

Además, alegó que Arabia Saudí permitió misiones de reconocimiento israelíes sobre las provincias de Saada, Hajjah y Amran, y que acogió a oficiales israelíes en campamentos cercanos a la frontera del Yemen, transportados por aviones estadounidenses desde Chipre.

"Las coordenadas que confesaron las células de espionaje saudíes coincidían con las de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes", sostuvo sin presentar pruebas verificables de forma independiente para sustentar estas acusaciones.

En cuanto a los últimos acontecimientos, Al Huti calculó que Arabia Saudí ha llevado a cabo 1.642 ataques aéreos y con misiles contra el Yemen en los últimos tres meses, desde el inicio de la ofensiva hutí a finales de agosto hasta la actual contraofensiva de las fuerzas progubernamentales.

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Sostuvo que, a través de "su agresión", el reino saudí "busca implementar objetivos estadounidenses y sionistas", y que "algunos intentan negar estos hechos, a pesar de que tanto Estados Unidos como los sionistas hablan abiertamente de una alianza estratégica".

Al Huti tampoco aportó pruebas de esta supuesta colaboración entre Israel y Arabia Saudí, país que ha reiterado que no reconocerá al Estado judío hasta la creación de uno palestino y que ha sido fuertemente presionado en los últimos años por EE.UU. para establecer relaciones diplomáticas con Tel Aviv.

Estas declaraciones se producen en un momento en que las fuerzas progubernamentales y hutíes intercambian acusaciones sobre una fuerte escalada de los combates y los ataques, incluidos los enfrentamientos en las inmediaciones del aeropuerto de Aden y los ataques de los rebeldes con misiles y drones contra objetivos saudíes.

No obstante, Al Huti no hizo referencia a los avances de las tropas leales al Gobierno yemení, que en los últimos días afirmaron haber recuperado la zona que da acceso a Bab al Mandeb, así como a la ciudad de Moca, que estaban en manos de los hutíes el mes pasado, en medio de una gran ofensiva.