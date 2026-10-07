El papa lamenta la presión para llevar un estilo de vida centrado en el consumo

En su catequesis de la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro el papa reflexionó sobre la Constitución 'Gaudium et spes', documento elaborado durante el Concilio Vaticano II y ante los miles de fieles reunidos en la plaza afirmó que "la Iglesia no está por encima de o junto al mundo, sino que está injertada en él".

Y por ello, destacó que "la primera misión de la Iglesia es la de ayudar a las personas a prestar atención a las preguntas profundas de la vida: aquellas sobre nuestro origen y nuestro destino, así como aquellas sobre el sentido del amor y del dolor".

Y denunció "que la lógica del beneficio a toda costa y la manipulación de la información corren el riesgo de ejercer una presión indebida para que las personas se adapten a un estilo de vida centrado en el consumo de bienes materiales, pero nuestro corazón está hecho para mirar hacia lo alto".

Añadió también que la Iglesia también tiene que "contribuir a la construcción de la ciudad terrenal" aunque "sus métodos y su finalidad no son principalmente de carácter político, sino que consisten en el testimonio de la fe y de la caridad, junto con el compromiso por la justicia, la paz, la fraternidad".

Por ello, indicó, que "el creyente no puede aceptar la opresión de los pequeños y de los pobres, ni tampoco aquellas estructuras injustas que perpetúan las condiciones de dependencia y de injusticia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para cumplir con eficacia la misión de la Iglesia, recordó el papa, "es necesario que cada bautizado se comprometa a cooperar con la gracia del Espíritu Santo, para que su fe sea viva y se exprese en comportamientos coherentes".

Y esto requiere, señaló, "un ánimo equilibrado y libre de las modas culturales, capaz de mirar al mundo en un modo positivo y, al mismo tiempo, firme en la custodia y la presentación del mensaje evangélico en su integridad".

"De hecho, ciertamente, no es diluyendo los contenidos y suavizando las exigencias como se puede hacer atractivo el cristianismo", añadió.