El popular cantautor argentino Piero fallece a los 81 años en Buenos Aires

"Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado", señalaron su familia y amigos en un comunicado publicado en redes sociales.

Piero Antonio Franco De Benedictis nació en Galípoli (Italia) el 19 de abril de 1945 y a los 3 años llegó a Argentina con su madre y su hermana, siguiendo a su padre que se había instalado en la localidad bonaerense de Banfield.

En 1951 se mudó con su familia a la ciudad de Allen, en la sureña provincia argentina de Río Negro, donde se inició en la música.

Ingresó en el seminario pero en 1963 abandonó la formación para ser sacerdote y se trasladó a Buenos Aires, donde debutó como cantante en enero de 1964 en el programa televisivo 'Remates musicales'.

En 1968 conoció al compositor José Tcherkaski con quien formó una dupla que produjo éxitos en toda América y Europa, como 'Mi viejo' y 'El jardín de los sueños'.

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A comienzos de 1976, tras el golpe militar en Argentina, Piero debe exiliarse luego de haber publicado dos de sus canciones de protesta más populares -'Para el pueblo lo que es del pueblo' y 'Que se vayan ellos'- .

En España, compra cerca de Madrid un molino abandonado rodeado de una pequeña finca para vivir.

Luego se muda a Bogotá, dando a inicio a un estrecho vínculo con Colombia, país que le concedería esa nacionalidad en 1994.

A finales de 1981 regresó a Buenos Aires y lanzó el disco 'Calor humano', una propuesta de paz interior, amor y solidaridad.

Más tarde, crea la Fundación Buenas Ondas, dedicada a generar acciones de ayuda a la niñez, y la adolescencia, y se aleja de los escenarios para concentrarse en esa tarea.

En el 2000 retomó su labor como cantautor y en 2001 editó el disco 'Canciones blindadas' y realizó una gira por Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, con cerca de 150.000 espectadores.

En 2008, Piero apoyó la marcha por las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado en Colombia y en el proceso electoral de 2010 hizo campaña por el izquierdista Gustavo Petro y lo volvió a hacer para los comicios de 2018 y de 2022, cuando Petro fue finalmente elegido como presidente de Colombia.

También hizo campaña por el sí en el plebiscito sobre el Plan de Paz lanzado por el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos.