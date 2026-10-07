Exmagistrada venezolana denuncia coacción para firmar inhabilitación de Machado

A través de un video y una carta publicada en sus redes sociales, César Siero relató que el 15 de diciembre de 2023 Machado interpuso su demanda ante el TSJ para que se revisara la medida de inhabilitación que le impuso la Contraloría años antes.

"Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)", añadió.

La jueza desconocía el lugar de reclusión de sus parientes, no tuvo comunicación con ellas y dijo desconocer los delitos que se les imputaban.

"A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos", subrayó.

Asimismo, dijo que al desconocer sobre el paradero de sus hermanos y cuñada y temiendo por sus vidas, decidió firmar varias sentencias sobre inhabilitaciones políticas, entre ellas la de Machado, quien había ganado las primarias opositoras en octubre de 2023.

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El 22 de enero de 2024, prosiguió César Siero, el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, involucró a sus familiares en la llamada operación 'Brazalete Blanco', un supuesto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro en el que también fue vinculada la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel, absuelta del caso la semana pasada.

"Se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarme, por ser competente para conocer de las demandas de carácter político y a la vez enviar un mensaje subliminal a los jueces e integrantes de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)", sostuvo la exmagistrada.

César Siero también denunció que fue obligada a renunciar a su cargo de magistrada del TSJ en dos oportunidades.

En junio pasado, indicó la exmagistrada, su cuñada y su hermano Guillermo Henry César Siero, fueron excarcelados con cautelares junto a otro grupo de militares involucrados en el mismo caso.

El jueves, sus hermanos y cuñada fueron condenados a entre tres y doce años de prisión por los delitos de conspiración política y encubrimiento.

César Siero responsabilizó al Estado venezolano y a los funcionarios de la DGCIM de cualquier "atentado, amenaza, persecución, hostigamiento, represalia o daño a la integridad" en su contra o la de otros familiares.