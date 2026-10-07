Fallece a los 94 años en China una de las últimas supervivientes de la masacre de Nanjing

En un comunicado recogido por la agencia oficial Xinhua, el Centro Memorial de las Víctimas de la Masacre de Nanjing indicó que con la muerte de Guo se reduce a 20 el número de supervivientes de la masacre, cometida por las tropas niponas.

Guo nació en 1932 y tenía 5 años cuando las tropas japonesas tomaron la ciudad en 1937. Según testimonios conservados por las autoridades, sus padres llevaron a sus tres hijos a esconderse en un refugio subterráneo junto con varios vecinos tras la irrupción de los soldados nipones en la ciudad.

"Los soldados japoneses se colocaron en la entrada y la ametrallaron. Mis padres y mi hermana pequeña murieron. Solo sobrevivimos mi segunda hermana y yo", relató Guo, según consta en los registros.

El 13 de diciembre de 1937, el Ejército japonés invadió Nanjing, entonces capital de China, y, durante las seis semanas siguientes, sus tropas incendiaron y saquearon la ciudad, perpetraron violaciones masivas contra decenas de miles de mujeres y asesinaron a entre 150.000 y 340.000 personas, según distintas fuentes históricas.

Cada año, China rememora en esa fecha su particular "holocausto", en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, con una ceremonia en el Memorial de las Víctimas de la Matanza de Nanjing, en la capital de la provincia oriental de Jiangsu.

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Durante esa contienda, Japón invadió buena parte del territorio chino, donde cometió graves crímenes de guerra, tales como matanzas de civiles, experimentación con armas biológicas o el uso de mujeres chinas como "esclavas sexuales" por parte de oficiales del Ejército nipón.

Además, el Gobierno de Pekín ha criticado con frecuencia al de Tokio por adoptar una postura que considera revisionista sobre la invasión.

Con Guo, ya son cuatro los supervivientes registrados de la masacre de Nanjing que han muerto en lo que va de año.