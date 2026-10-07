Fed no descarta otra subida de tipos para fin de año, según actas de reunión de septiembre

Las minutas de la reunión, en la que los miembros aprobaron por unanimidad la primera subida de tasas en tres años, revelaron que la decisión respondió para parte de los participantes a una inflación que "se mantenía elevada" y al no observar "avances suficientes para reducirla en los últimos meses".

"En cuanto a las perspectivas de la política monetaria más allá de la reunión actual, la mayoría de los participantes consideró probable que fuera adecuado realizar otro aumento del rango objetivo de la tasa de fondos federales para finales de año"·, recoge el escrito.

"No obstante, los participantes subrayaron que abordaban cada reunión con una mentalidad abierta y que las decisiones en futuras reuniones dependerían de la información que se recibiera y de sus implicaciones para las perspectivas y el balance de riesgos", añade.

Las actas reflejan que muchos participantes "subrayaron que una trayectoria más alta para el rango objetivo resultaría prudente desde la perspectiva de la gestión de riesgos".

Estos consideraron que ofrecería "protección frente a la posibilidad de que la inflación se mantuviera persistentemente por encima del objetivo debido a una demanda superior a la prevista o a nuevos choques adversos de oferta".

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Durante el encuentro, varios participantes alertaron de que posibles aumentos arancelarios representen "un riesgo alcista para la inflación".

Asimismo, muchos de ellos señalaron que, a pesar del reciente incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo, "las condiciones financieras parecían favorecer el crecimiento económico".