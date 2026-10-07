Flávio Bolsonaro afirma que gobernará "al lado de" su padre si derrota a Lula en las urnas

"Vamos a hacer el gobierno más increíble que hayan visto en sus vidas, con el presidente Bolsonaro a mi lado, porque él va a subir esa rampa (del palacio presidencial) y le va a poner la banda a su hijo", dijo el aspirante del Partido Liberal (PL) en una reunión con aliados en Brasilia.

Jair Bolsonaro cumple en arresto domiciliario, por motivos de salud, una pena de 27 años de cárcel dictada por la Corte Suprema por liderar un complot golpista tras perder las elecciones de 2022 ante Lula.

No obstante, su hijo primogénito ha prometido indultarlo si gana la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 25 de octubre, e incluso pretende que le coloque la banda presidencial el día de la investidura.

Entre gritos de "presidente, presidente", Flávio Bolsonaro se reunió con los principales dirigentes del PL, que lidera su padre, para trazar las líneas maestras de lo que queda de campaña.

En este sentido, desveló la estrategia de comunicación que quiere poner en marcha hasta la cita en las urnas contra el histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT).

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Según dijo, pretende publicar algún contenido en redes sociales a primera hora del día para intentar "marcar la agenda pública" del día. Y adelantó que usará sus perfiles en redes para rebatir a su adversario: "Eso es lo que quiero hacer con Lula: restregarle la verdad en la cara".

En su discurso, Flávio se refirió a su candidatura como un "proyecto de Dios" y agradeció a sus correligionarios por llevar a cabo una campaña "con alegría y propuestas".

En el encuentro también participó la senadora electa Michelle Bolsonaro, esposa de Jair, quien animó a su partido a continuar apostando por las redes y los mítines tradicionales de calle.

Asimismo, subrayó la importancia del electorado femenino, que representa más de la mitad de los votantes del país, y se mostró confiada en la victoria de su hijastro, con el que se enemistó en junio por diferencias políticas que amainaron durante la campaña.

"Tenemos que seguir adelante para rescatar a nuestro Brasil; (estas elecciones) son sobre mi marido, vuestro líder, y sobre las víctimas del 8 de enero (de 2023, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes para pedir un golpe), las madres atípicas y sobre todo el retroceso que estamos viviendo en nuestra nación", apuntó la ex primera dama.

Michelle también destacó que compagina su vida política con el cuidado de su marido, ya que si no está a su lado, este "es una amenaza para sí mismo, ya que no toma los medicamentos, no se alimenta y no hace actividades".