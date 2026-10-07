Francia suspende el uso de granadas ensordecedoras en las manifestaciones estudiantiles

Núñez hizo estas declaraciones un día después de que el presidente, Emmanuel Macron, reuniera un gabinete de crisis para analizar la situación.

En declaraciones a la radio RTL, Nuñez dijo que el jefe del Estado, pidió "mantener el orden pero hacerlo con proporcionalidad", y ante las críticas que está recibiendo la actuación de la policía en las protestas de los estudiantes de secundaria, reiteró que son las instrucciones que ha dado desde el inicio de la crisis.

Aseguró que cuando las protestas son pacíficas no hay problemas, señaló que hay 18 investigaciones abiertas por las intervenciones policiales y anunció que suspende el uso de granadas ensordecedoras en las manifestaciones estudiantiles, después de que los primeros elementos indicaran que una de ellas arrancó la mano a un alumno.

La suspensión de las clases ordenada por el primer ministro, Sébastien Lecornu, redujo este miércoles el número de institutos bloqueados en Francia en un nuevo día de protesta por las condiciones educativas, el primero tras las grandes manifestaciones de la víspera.

La polémica sobre uso de granadas ensordecedoras por parte de la Policía en las manifestaciones en Francia se inició cuando el pasado 5 de octubre un adolescente sufrió la amputación de una mano durante una protestas en Lille.

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Según el Gobierno francés, "hay investigaciones judiciales en marcha que determinarán si hubo proporcionalidad o no en las actuaciones" policiales.