FundéuRAE: “expandirá”, no “expanderá”

No obstante, a veces aparecen en las noticias frases como estas: “Expanderá su nube por América Latina”, “El director tiene preparada una historia que expandería el universo de esta película” o “También expanderá otros 66 centros de datos ya operativos”.

El infinitivo de este verbo es “expandir”, de la tercera conjugación, como se recoge en el diccionario académico. Por tanto, y como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, no es apropiado utilizar formas verbales que corresponderían a “expander”, que es una variante inadecuada. Este empleo puede venir motivado por que existen algunas formas cuya última vocal es “-⁠e” (“expandes”, “expande”, “expanden”), pero no ocurre con el resto: “expandimos”, no “expandemos”.

Por ello, en los ejemplos lo indicado habría sido escribir “Expandirá su nube por América Latina”, “El director tiene preparada una historia que expandiría el universo de esta película” y “También expandirá otros 66 centros de datos ya operativos”.

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