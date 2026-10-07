Hizbulá considera "acto legítimo" el ataque del 7 de octubre y condena "genocidio" en Gaza

En un comunicado con ocasión del tercer aniversario del ataque de Hamás en territorio israelí, en el que otras 251 personas fueron secuestradas, Hizbulá aseguró por otro lado que pese a la guerra de represalia que Israel lanzó en Gaza, éste país no ha logrado "eliminar a Hamás".

En este contexto, consideró que transcurridos tres años desde ese ataque y la guerra israelí que ha devastado el enclave palestino, Israel ha fracasado en resolver el conflicto en Gaza a su favor, pese a la "brutalidad y la barbarie sionista y estadounidense".

"Tras tres años de guerra en Gaza, en los que el mundo se vio inundado de noticias e imágenes de la brutalidad y la barbarie sionista y estadounidense, junto con sus aliados occidentales (...) aún no han concluido con una resolución del conflicto sobre Gaza y su futuro político y jurídico a favor del enemigo sionista y sus partidarios", dijo la nota.

"El enemigo no ha logrado eliminar a Hamás, a las facciones de la resistencia ni al pueblo de Gaza", añadió.

"No ha alcanzado la paz, ni siquiera una tregua temporal o la estabilidad. La situación sigue abierta a acontecimientos cuyas repercusiones se extienden más allá de la Franja de Gaza y afectan al futuro de toda la región, a la causa palestina y a la paz y seguridad internacionales", agregó.

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Hizbulá también destacó las movilizaciones internacionales en apoyo de los palestinos y denunció la "hipocresía" de la comunidad internacional y de sus instituciones, a las que acusó de no haber protegido los derechos humanos ante la guerra de Gaza.

La formación chií libanés advirtió asimismo de que el conflicto seguirá teniendo consecuencias para el conjunto de Oriente Medio y para la seguridad internacional mientras no se reconozcan los derechos de los palestinos.

El comunicado de Hizbulá se produce un día después de que su líder, Naim Qassem, afirmara que el movimiento seguirá siendo "la resistencia" en el Líbano mientras continúe "la agresión" israelí, en un contexto marcado por los esfuerzos del Gobierno libanés para avanzar hacia el monopolio estatal de las armas y por los ataques israelíes en el sur del país mediterráneo.

Qassem sostuvo que Hizbulá está dispuesto a cooperar con el Ejecutivo libanés dentro del marco constitucional, pero rechazó abordar el desarme de su formación antes de la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y el fin de la guerra.