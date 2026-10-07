Mundo
07 de octubre de 2026 a la - 03:50

Israel impone toque de queda en Nablus, detiene a 9 personas y derriba monumentos

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Jerusalén, 7 oct (EFE).- Las fuerzas israelíes han impuesto este miércoles un toque de queda en la ciudad de Nablus, al norte de Cisjordania, donde han detenido al menos a nueve palestinos, entre ellos un periodista, y han derribado varios monumentos en memoria de palestinos muertos, según informó la agencia oficial palestina Wafa.

Por EFE
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Según fuentes locales citadas por Wafa, las tropas entraron en la ciudad de madrugada desde varios puntos, con vehículos militares y una excavadora, y anunciaron el toque de queda.

Los soldados registraron viviendas en varios barrios, como Al Duwar, Yabal al Shamali, Rafidia, Jallet al Amud, Ras al Ein, Al Taawun y Kshaika, y causaron destrozos en ellas, añade la agencia.

Entre los detenidos están el periodista Umair Istaitiya y dos parejas de hermanos: Hamza y Omar al Kajen, y Osama e Islam Salama. También fueron arrestados Wajdi Akub, Hamed al Amudi, Muhanad Abdalá y Yihad Abu Zant.

La excavadora derribó los monumentos levantados en las zonas de Al Duwar y Ras al Ein en honor a palestinos fallecidos denominados "mártires" por la agencia de noticias palestina.

El Ejército israelí no ha respondido a la consulta de EFE sobre los acontecimientos en Nablus a lo largo de la noche.