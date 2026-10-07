Israel impone toque de queda en Nablus, detiene a 9 personas y derriba monumentos

Según fuentes locales citadas por Wafa, las tropas entraron en la ciudad de madrugada desde varios puntos, con vehículos militares y una excavadora, y anunciaron el toque de queda.

Los soldados registraron viviendas en varios barrios, como Al Duwar, Yabal al Shamali, Rafidia, Jallet al Amud, Ras al Ein, Al Taawun y Kshaika, y causaron destrozos en ellas, añade la agencia.

Entre los detenidos están el periodista Umair Istaitiya y dos parejas de hermanos: Hamza y Omar al Kajen, y Osama e Islam Salama. También fueron arrestados Wajdi Akub, Hamed al Amudi, Muhanad Abdalá y Yihad Abu Zant.

La excavadora derribó los monumentos levantados en las zonas de Al Duwar y Ras al Ein en honor a palestinos fallecidos denominados "mártires" por la agencia de noticias palestina.

El Ejército israelí no ha respondido a la consulta de EFE sobre los acontecimientos en Nablus a lo largo de la noche.