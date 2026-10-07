Italia recuerda "barbarie" del 7 de octubre y pide cese la violencia en Gaza y Cisjordania

"Hace tres años, el 7 de octubre de 2023, los atentados terroristas de Hamás masacraron a hombres, mujeres y niños, atacaron a jóvenes reunidos para escuchar música y arrancaron a personas inocentes de sus familias para llevarlas al cautiverio", se lee en una nota del Gobierno italiano.

Italia recuerda así a "las víctimas de esa barbarie" y renueva su "solidaridad con sus seres queridos, con quienes sufrieron el horror del secuestro y con el pueblo israelí".

"El paso del tiempo no atenúa la gravedad de esos crímenes. Ninguna causa puede justificar la masacre deliberada de inocentes. Recordarlo significa también renovar el compromiso contra toda forma de antisemitismo", añade el comunicado.

Pero también precisa que "en nombre de la protección de toda la población civil afectada, no podemos permanecer indiferentes ante el dramático e inaceptable sufrimiento de los habitantes de Gaza ni ante la creciente violencia de la que son víctimas los civiles palestinos en Cisjordania".

"Hay que poner fin a la espiral de violencia", es el llamamiento del Gobierno italiano.

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Añade que "Italia seguirá trabajando por una paz que garantice seguridad a los israelíes y un futuro de libertad y dignidad a los palestinos, con la perspectiva de dos Estados que convivan uno junto al otro dentro de fronteras reconocidas. Un futuro en el que el terrorismo no tenga cabida y ningún niño tenga que crecer en el miedo y el odio".