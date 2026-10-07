Kenia fortalece su capacidad hospitalaria tras el caso de ébola importado de RDC

"No hay un brote de ébola en Kenia. Lo que tenemos es un incidente importado", afirmó el ministro keniano de Sanidad, Aden Duale, en una rueda de prensa en el hospital de Nairobi en el que falleció este lunes un ciudadano keniano de 40 años que llegó a Nairobi este sábado.

"Kenia tiene uno de los mejores sistemas de salud (...) Si nos fijamos en las infraestructuras, en el personal sanitario, en nuestra digitalización y trazabilidad y en los suministros (...) Estamos totalmente preparados", aseveró Duale.

El ministro habló desde una sección del hospital especializada en aislamiento, construida durante la pandemia de la covid-19 y ahora asignada como espacio de cuarentena para el ébola.

Duale precisó que los contactos identificados se elevan ahora a 57, incluyendo, entre otros, familiares, trabajadores médicos y empelados de Jambojet, la aerolínea keniana con la que voló el enfermo hasta Nairobi desde Kampala (capital de Uganda), adonde llegó previamente por carretera desde la RDC.

Cinco hospitales (cuatro en Nairobi y uno en la ciudad costera de Mombasa) han sido designados para atajar el ébola acogiendo a potenciales contactos y casos sospechosos o confirmados que debieran hacer cuarentena, precisó el ministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A éstos se sumarán otros cinco centros en todo el país -"particularmente cerca de la frontera con Uganda"- designados como instalaciones de "aislamiento temporal para los casos sospechosos" y que serán puestos en marcha como tal en los próximos días.

"Estamos determinados a garantizar que los 57 contactos identificados sean puestos en cuarentena en un espacio designado donde podamos supervisar los síntomas", señaló el director general de Sanidad, Patrick Amoth, después de que el Gobierno indicara esta mañana de que unas treinta personas ya están bajo cuarentena y siguen rastreándose otros posibles contactos.

La sección del Hospital de Nairobi asignada a esta emergencia está formada por espacios aislados mediante paredes y vidrio -la "zona roja"-, sólo es accesible con el equipo de protección personal (EPP) y cuenta con más de 130 camas.

Duale también aseguró que "se han reforzado" los controles en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi a viajeros provenientes de países cercanos al epicentro del brote de ébola, incluyendo la RDC, Uganda, Tanzania, Etiopía, Angola, Zambia, Burundi, Sudán del Sur y la República Centroafricana.

"Si un sospechoso (con síntomas) viene y nos dice que procede de esos epicentros, los aislamos en una habitación. En cuanto entran, les tomamos una muestra de sangre", explicó a EFE Faith Arunga, una de las enfermeras que lideran el equipo del Hospital de Nairobi.

Preguntado sobre cómo el fallecido logró pasar todos los controles en su ruta desde la RDC, Duale reveló que las autoridades kenianas tienen previsto mantener una reunión con sus contrapartes ugandesas y congoleñas, así como con la agencia de salud pública de la Unión Africana para esclarecer los hechos.

Según el ministro, el paciente, que había transitado por carretera por las urbes congoleñas de Buri, Kinsangani, Beni y Kinsasa, no declaró su estado al entrar a Kenia.

La actual epidemia también se propagó a Uganda, donde la Organización Mundial de la salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.