La bolsa de São Paulo se deja un 0,74 % dos días después de la euforia por Bolsonaro

El Ibovespa, índice de referencia del corro paulista, terminó en los 204.302 puntos, un nivel que se mantiene históricamente muy alto pese a la disminución de la jornada.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,70 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,009 reales para la compra y 5,010 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El mundo de las finanzas celebró el lunes la ventaja de casi dos puntos porcentuales obtenida por Bolsonaro, que tiene agenda económica liberal, sobre el actual mandatario y aspirante a la reelección, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

La elección se resolverá el 25 de octubre en una segunda vuelta entre los dos candidatos.

Al frente de las pérdidas en el Ibovespa figuraron los papeles de la empresa de cosméticos Natura (-9 %) y los de la compañía de vales para empleados Meliuz (-6 %).

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Del otro lado, los títulos que más ganaron fueron los de la aseguradora Qualicorps (+8,5 %) y los de los supermercados Pão de Açúcar (+6,5 %).

Además, las acciones de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, subieron un 0,9 %.

El volumen financiero negociado durante la jornada rondó los 57.200 millones de reales (11.400 millones de dólares), en unos seis millones de operaciones.