La OMS dice que no tiene una visión completa sobre sospechas de caso de peste en Rusia

"La OMS ha solicitado información adicional sobre las pruebas de laboratorio realizadas a la persona fallecida y a los contactos, más detalles sobre qué motivó la adopción de las medidas de salud pública y sobre el estado de salud de los contactos", informó a la prensa el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Por el momento, la organización no dispone de una imagen completa de lo ocurrido y no puede realizar una evaluación exhaustiva del riesgo", agregó.

Señaló que se está buscando verificar los reportes de prensa sobre un supuesto segundo caso de esta neumonía grave de origen desconocido en Rusia.

Sobre el caso inicial, Rusia ha asegurado que no ha registrado ningún caso de peste recientemente en Irkutsk, en la remota región rusa de Siberia, y que ante la muerte de la trabajadora del instituto científico puso en cuarentena a 200 personas, pero la OMS ha pedido información adicionales.

Entre las informaciones que considera incompletas se encuentran el estado de salud de esos contactos, si la cuarentena está en curso o ha terminado, si se trata de familiares, colegas de trabajo u otros; qué tipo de pruebas se han realizado y cuáles fueron los resultados de laboratorio.

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También se ha pedido saber qué análisis adicionales se están haciendo en vista de que las autoridades rusas niegan que fuera peste, pero no han dicho concretamente qué origen tenía la neumonía que sufrió al víctima.

"Está claro que nos gustaría tener más información para entender que tipo de patógenos fueron evaluados", dijo la directora para la gestión de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, quien indicó que la organización ha ofrecido a Rusia asistencia en las áreas de enfermedades infecciosas y patógenos de alta peligrosidad.

"Lamentablemente, hay personas que mueren de neumonía cuya causa se desconoce, pero actualmente existen métodos de laboratorio que permiten investigar y determinar cuál fue el agente causante", añadió.

Otras informaciones que la OMS espera de Rusia son, por ejemplo, con qué tipo de materiales biológicos trabajaba la fallecida y que nivel de bioseguridad tiene el centro de investigación.

Durante la rueda de prensa, la OMS también confirmó que Rusia no contestó en el plazo de 24 horas establecido en el Reglamento Sanitario Internacional -la norma de referencia en estos casos y de obligatorio cumplimiento- a la solicitud inicial de información, que fue remitida el 3 de octubre y que se respondió solo el día 6.

La OMS recibe cada año notificaciones de miles de casos sospechosos de peste -de los que existen la peste bubónica y la neumónica- en todo el mundo.

Van Kerkhoe detalló que entre 2019 y 2025 diez países notificaron casi 4.000 casos humanos sospechosos de peste y 423 muertes, con la mayor concentración en la región de Asia Central.

El contagio puede ocurrir por vía aérea a partir de personas o animales infectados, aunque la vía más común es cuando pulgas que viven en roedores pican a una persona.

"La peste es una enfermedad bacteriana y existen antibióticos para tratarla. Por tanto, si una persona contrae la peste, puede recibir tratamiento (...) Pero quiero insistir en que en este momento no sabemos cuál fue el agente causante de la muerte de esta mujer, y eso es lo que queremos comprender mejor", remató la experta.