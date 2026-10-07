La OMS pide transparencia a Rusia tras la muerte de un científico con neumonía

"El intercambio rápido, completo y transparente de información en el marco del Reglamento Sanitario Internacional es esencial para esclarecer las informaciones contradictorias y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Relató que las autoridades sanitarias rusas comunicaron a la OMS que habían realizado una investigación epidemiológica, aplicado medidas de prevención y control, y sometido a vigilancia médica y pruebas a los contactos identificados del trabajador fallecido el pasado día 2.

Según la información trasladada por Rusia a la OMS, "no se ha registrado recientemente ningún caso de peste en la región de Irkutsk (donde se encuentra el laboratorio) y tampoco se han detectado patógenos de alta peligrosidad entre los contactos", por lo cual la vigilancia médica de todos ellos ha concluido, continuó Tedros en una publicación en redes sociales.

La OMS agregó que ha ofrecido apoyo técnico a Rusia, al tiempo que le ha solicitado información complementaria para determinar qué patógeno motivó las medidas de salud pública, así como para esclarecer las informaciones sobre un supuesto segundo trabajador (del mismo centro de investigación) con una neumonía de causa indeterminada.

Las primeras informaciones difundidas en medios de comunicación apuntaban a un posible caso de peste neumónica - una forma de peste que puede transmitirse entre personas cuando la persona infectada tose o estornuda- tras una supuesta exposición accidental en el laboratorio.