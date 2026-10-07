La presidenta madrileña repasa su vida, sin eludir los peores momentos, en 'Íntimo'

"En estos meses de julio y agosto he repasado mi vida al completo. Me han ayudado la mudanza y la vuelta a los escenarios más significativos de mi vida", señala la presidenta, del conservador Partido Popular, en declaraciones recogidas por la editorial Planeta en un comunicado.

Habla del barrio de su abuela y de la sierra oeste madrileña. "Mi valle y el monte de mi pueblo. Lugares que, mientras escribía, veía cómo se perdían arrasados por el fuego", agrega Díaz Ayuso, que se refiere así a los devastadores incendios.

Sin desvelar nada del libro, la editorial anunció este miércoles la publicación del debut literario de la siempre polémica Ayuso, que si por algo se caracteriza es por decir en todo momento lo que piensa.

En 'Íntimo', la responsable regional "se propone reflexionar sobre las historias, las anécdotas y las personas que han dado forma a su ideario político y que han erigido los principios que dictan su cometido".

"A través de fotografías e imágenes, y con el lenguaje directo y franco que la caracteriza, Isabel Díaz Ayuso da cuenta de los años que transcurren desde su infancia en Chamberí y Sotillo de la Adrada hasta el presente", señala Planeta.

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En 'Íntimo' habla de su juventud, de sus estudios -es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid-, de su compromiso político o de campañas como la de 'Comunismo o libertad' que utilizó para las elecciones regionales de 2021, que ganó con el 44 por ciento de los votos.

También se refiere al "antinacionalismo, la lucha contra la COVID, -una etapa polémica de su gobierno por la gestión de la enfermedad en las residencias de ancianos-, sus viajes y sus grandes pasiones como la música, el deporte y la gastronomía".

Tampoco evita hablar de episodios duros, como el aborto que sufrió, y se pronuncia "sobre algunos de los protagonistas de su vida personal y política".

Planeta no precisa en el comunicado a quién se refiere Díaz Ayuso, pero los medios españoles ya lanzan hipótesis: Esperanza Aguirre, que ocupó la presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 y en cuyo gabinete de prensa trabajó Díaz Ayuso, o Alberto González Amador, su pareja, acusado de evasión fiscal y a quien ha apoyado incondicionalmente.

No se sabe tampoco si en el libro hay hueco para hablar del último escándalo de Díaz Ayuso como presidenta madrileña, la compra de un ático de lujo en una de las zonas más caras de Madrid, que se iba a dedicar a vivienda o a oficinas -este dato no se ha terminado de aclarar- y que el Gobierno regional puso de nuevo a la venta cuando el asunto saltó a los medios de comunicación.