La tormenta Isaías podría convertirse en huracán el jueves rumbo al sur de EEUU

El centro de Isaías se encontraba a unos 460 kilómetros (285 millas) al oeste de Progreso (México) y a 935 kilómetros (580 millas) al suroeste de la desembocadura del río Misisipi (EE.UU.), según el NHC.

La tormenta avanzaba hacia el este-noreste a unos 13 kilómetros por hora (8 millas), con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas) y ráfagas superiores.

El NHC prevé que Isaías pase al norte de la península de Yucatán el jueves y se aproxime el viernes a la costa norte del Golfo de EE.UU., por lo que las autoridades podrían emitir avisos de huracán para parte de esa zona.

La tormenta dejará entre 5 y 10 centímetros (2 y 4 pulgadas) de lluvia hasta el jueves en zonas costeras de la bahía de Campeche, con acumulados aislados superiores.

Entre el viernes y el fin de semana, se esperan entre 7,5 y 15 centímetros (3 y 6 pulgadas) en la costa norte del Golfo de EE.UU., desde el sureste de Luisiana hasta el Panhandle de Florida, con acumulados localizados de hasta 25 centímetros (10 pulgadas).

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Isaías es la novena tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, después de Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna.

La temporada de ciclones del Atlántico registra un récord mínimo porque hasta ahora no se ha formado ningún huracán, lo que los meteorólogos atribuyen al fenómeno El Niño, que implica aguas más cálidas de lo habitual en el Pacífico y este año puede romper récord históricos.

La Oficina Nacional estadounidense de Administración Oceánica y Atmosférica rebajó el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al calcular un máximo de 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22, sobre la media, ante el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.