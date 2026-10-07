La UE denuncia más censura en Rusia 20 años después del asesinato de Politkóvskaya

"Veinte años después, sigue pendiente la rendición de cuentas completa. La Unión Europea reitera su llamamiento a una investigación eficaz, independiente y transparente que lleve ante la justicia a todos los responsables. El indulto presidencial concedido a Serguéi Jadzhikurbánov, uno de los condenados, tras su participación en la guerra de Rusia contra Ucrania, plantea serios interrogantes sobre la exigencia de responsabilidades", dijo un portavoz de Exteriores en un comunicado.

La UE recordó que la periodista y defensora de los derechos humanos, asesinada en Moscú el 7 de octubre de 2006, denunció en sus reportajes de investigación para Nóvaya Gazeta, "graves violaciones de los derechos humanos, torturas y castigos extrajudiciales, corrupción y abusos de poder", dando voz a las víctimas y cuestionando las versiones oficiales, pese a "repetidas amenazas e intimidaciones".

"Su trabajo demostró cómo la impunidad y el deterioro de los derechos humanos embrutecen a la sociedad, normalizan la violencia y socavan el respeto a la dignidad humana", añadió el portavoz.

Los tribunales rusos condenaron a seis personas por su implicación en el asesinato; sin embargo, las sentencias no determinaron quién ordenó el asesinato.

La UE considera además que el legado de Anna Politkóvskaya ha cobrado, en el contexto de la represión interna en Rusia y de la guerra en Ucrania, "una renovada importancia".

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"La supresión del periodismo independiente y de la sociedad civil por parte de las autoridades permite justificar una mayor violencia, silencia las críticas a la guerra de Rusia y busca justificar la censura y la represión. Esto refleja un desprecio persistente por parte de las autoridades rusas hacia los derechos humanos, la vida humana y el Estado de derecho", indicó el portavoz.

La UE subrayó que "apoya y se solidariza" con los periodistas independientes y los defensores de los derechos humanos rusos que continúan con su labor, "a menudo asumiendo un gran riesgo personal".

E hizo un llamamiento a Rusia "para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ponga fin a la persecución de quienes denuncian abusos y se manifiestan en contra de la guerra, y libere a todos los presos políticos".