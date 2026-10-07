La UE recuerda el "terror " del 7 de octubre y dice que "no debe volver a ocurrir"

"Recordamos las jóvenes vidas truncadas en un festival de música y la larga odisea de los rehenes. La UE se mantiene al lado de todos aquellos cuyas vidas cambiaron para siempre aquel día", ha escrito la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en sus redes sociales.

La alemana añadió que "la UE sigue preparada para ayudar a convertir el frágil alto el fuego de hoy en una paz duradera basada en la solución de los dos Estados", para después apuntar que también está "convencida" de que "nada justifica el terror".

En una línea similar se ha pronunciado el presidente del Consejo Europeo, António Costa: "Nunca olvidaremos. Nada puede justificar un terror así y no debe ocurrir de nuevo", expresó el ex primer ministro portugués.

Del mismo modo, Costa garantizó que la UE "siempre defenderá el derecho de Israel a existir en paz y seguridad", al tiempo que reivindicó la solución de los dos Estados como "el único camino viable hacia una paz justa y duradera en Oriente Medio".

"El Parlamento Europeo recuerda a las víctimas de aquel día de horror mientras nos reafirmamos en nuestro compromiso de poner fin al terrorismo, encontrar un camino hacia la paz y redoblar nuestros esfuerzos para erradicar el antiguo mal del antisemitismo", subrayó, por su parte, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, instó a "rechazar firmemente cualquier forma de antisemitismo en toda Europa" y defendió el derecho de las comunidades judías a "poder vivir abiertamente, de manera segura y sin miedo".

"Hamás trajo un sufrimiento indecible al pueblo israelí y dejó devastación a su paso. Debe desarmarse para que el Plan de Paz para Gaza pueda avanzar", expresó.

Los ataques perpetrados por Hamás, cuyo tercer aniversario se cumple hoy, causaron la muerte de casi 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes por distintas milicias palestinas.

La posterior ofensiva israelí sobre Gaza ha matado hasta la fecha a más de 74.200 palestinos, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, en lo que expertos de la ONU y otras organizaciones han definido como un genocidio.