Las tasas hipotecarias en Estados Unidos suben a su nivel más alto en casi tres años

"La tasa fija a 30 años llegó al 7,49 % debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y a la ampliación de los diferenciales provocada por la mayor volatilidad de las tasas", señaló Joel Kan, vicepresidente y economista jefe adjunto de la MBA.

La asociación advirtió de que "muy pocos propietarios tienen incentivos para refinanciar a estos niveles" y que el incremento de los costes de endeudamiento ha llevado a muchos posibles compradores a retirarse del mercado inmobiliario.

Las solicitudes de hipotecas disminuyeron un 4,2 % en la semana que finalizó el 2 de octubre, mientras que las de refinanciación cayeron un 8 % y se situaron en su nivel más bajo desde 2025, según la MBA.

"Con tasas aproximadamente un punto porcentual más altas que hace un año, las solicitudes de refinanciación se situaron la semana pasada en su nivel más bajo desde 2025 y cayeron a menos de la mitad del ritmo registrado el año anterior", explicó la MBA.

Freddie Mac, una entidad patrocinada por el Gobierno estadounidense, publicará mañana su nueva medición tras situar la semana pasada la tasa media de las hipotecas fijas a 30 años en el 7,28 %, frente al 7,03 % de la semana anterior.

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El repunte se produce después de que la Reserva Federal (Fed) elevara en septiembre los tipos de interés por primera vez en tres años, hasta un rango de entre el 3,75 % y el 4 %, y en un contexto de aumento de los rendimientos de la deuda del Tesoro a largo plazo, que presionan al alza las tasas hipotecarias.