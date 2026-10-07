Llegan a Venezuela 387 migrantes en dos vuelos de repatriación procedentes de EE.UU.

Los aviones aterrizaron en Barcelona, capital del estado Anzoátegui (este), una de las ciudades donde las aerolíneas movieron sus operaciones debido a los daños causados por los sismos en el principal aeropuerto del país, el Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en la devastada región de La Guaira, que reabrió recientemente operaciones temporales en carpas.

"Con mucha emoción recibimos hoy en Barcelona, Anzoátegui a 387 venezolanos más que regresaron al país a través de los vuelos 176 y 177 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, desde EE.UU. ¡Bienvenidos a su hogar! Nos llena de alegría tenerlos de vuelta", dijo el presidente del programa estatal, Mervin Maldonado, en un mensaje en Telegram sin ofrecer más detalles.

Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, que se ha mantenido pese a las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y la captura de Nicolás Maduro en enero.

Estos vuelos fueron temporalmente suspendidos desde el 24 de junio, día de los devastadores terremotos, hasta el 3 de agosto cuando fueron retomados.

El fin de semana, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Barham Salih, manifestó en una entrevista con EFE su deseo para que la transición venezolana genere un entorno de seguridad y estabilidad que permita el retorno de todos aquellos migrantes venezolanos que quieran hacerlo.

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Salih se reunió el viernes en Caracas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otras autoridades para conversar sobre el retorno de migrantes y la reintegración, las consecuencias de los terromotos y un nuevo capítulo de cooperación.