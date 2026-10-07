Los Javis y Guitarricadelafuente encabezan el Festival de Cine de Miami

Los tres españoles recibirán el próximo 4 de noviembre en persona el premio Variety Virtuoso Award por la cinta que representará a España en la carrera por el Óscar a mejor película internacional de 2027, además de charlar con el público.

'La bola negra', drama LGBTI que entrelaza tres historias sobre el deseo de 1932, 1937 y 2017, lidera la selección de filmes iberoamericanos de la decimotercera edición del festival, que también exhibirá de España 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, y 'Bunker' y 'El ser querido', ambas protagonizadas por Javier Bardem.

De México, destacará el 'Campeón Gabacho' del director Jonás Cuarón, 'Chicas tristes' de Fernanda Tovar, y 'La cazadora', debut de la directora Suzanne Andrews Correa con la actuación de Adriana Paz, mexicana del elenco principal de 'Emilia Pérez'.

El evento, que se celebrará del 29 de octubre al 5 de noviembre, también proyectará 'Risa y la cabina del viento' de Argentina, 'Verano de tres' de Puerto Rico y 'Wild Horse Nine' de Chile.

"Tenemos más películas que nunca, tenemos muchos filmes que la gente amará. Tenemos la candidata de España para los Óscar, 'La bola negra', es algo grandioso, podría obtener el principal premio y los realizadores van a venir, así que será un año increíble", expresó e EFE James Woolley, director ejecutivo del festival.

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El evento, con 50 largometrajes de más de 20 países, promete una selección de filmes que destacarán en la temporada de premios, que comienza en noviembre y culmina en marzo con los Óscar.

"Este festival, el Miami Film Festival GEMS, es una oportunidad para ver lo mejor del mundo y es una oportunidad para los cineastas de venir y ver a los maestros trabajando, de ver la cúspide de los filmes del Óscar antes de que ganen el Óscar", señaló Woolley.

En la muestra en inglés, el actor John Turturro, de 'The Only Living Pickpocket in New York', recibirá el galardón Variety Creative Vanguard Award por su trayectoria y visión artística.

El evento arrancará con 'The Debut' ('El debut'), segunda película dirigida por Jesse Eisenberg, quien presenta una comedia dramática con Julianne Moore y Paul Giamatti sobre una ama de casa que comienza a actuar con un director de teatro comunitario.

La función de clausura será 'Club Kid', debut como director de Jordan Firstman y una comedia sobre un promotor neoyorquino de clubes cuya vida se transforma cuando aparece el hijo de 10 años que nunca supo que tenía.

GEMS también presentará como destacadas 'Behemoth!', 'Being Heumann ('Siendo Heumann')', 'Bunker', 'Elsinore' y 'Paper Tiger ('Paper Tiger. Negocios de familia')' y 'Wild Horse Nine'.

La selección muestra que el festival se está "volviendo una parada más en el circuito" de premios y que a los cineastas "les interesa Miami", una "ciudad tan importante del cine en español", expuso a EFE la gerente de Marketing del festival, Fabiana Echeverría.

"Tenemos el privilegio de decir que sí fuimos donde Guillermo del Toro se estrenó en Estados Unidos, donde Almodóvar se estrenó en EE.UU. Y no es que Los Javis se estén estrenando, pero que tengan este momento de crecimiento, donde ahora todo el mundo está interesado en esta película en español, es superincreíble", manifestó.