Los reyes inauguran una muestra sobre Aalto y España, un arquitecto para la vivienda digna

"Es más necesario que nunca volver a arquitectura de necesidad sin perder la dignidad", indicó Blasco en una entrevista con EFE en el Finlandia Hall, que acoge esta exposición inaugurada por Felipe VI y doña Letizia, un edificio diseñado por Aalto que es uno de los ejemplos más conocidos del mundo del modernismo centrado en el ser humano.

Porque la arquitectura de Aalto se caracteriza por un enfoque en el que los edificios son escenarios para la vida y las actividades humanas y donde el diseño da prioridad a las necesidades de sus residentes y usuarios, creando al mismo tiempo una relación especial con la naturaleza y el entorno.

La muestra recoge cómo la influencia de Alvar Aalto (1898-1976) en la arquitectura contemporánea española fue el catalizador de una nueva mirada en los arquitectos españoles, inmersos en la reconstrucción del país durante los años cincuenta y sesenta, introdujo diseños materiales y conceptuales en profesionales como Antonio Fernández Alva, Rafael Moneo, Juan Navarro Baldeweg, Tuñón y Mansilla o Paredes y Pedros.

En 1951, el Colegio de Arquitectos de Cataluña invitó a Alvar Aalto a impartir un ciclo de conferencias en Madrid y Barcelona y durante su estancia allí dibujó los paisajes del interior de España y desarrolló un gran interés por su cultura.

Para conmemorar el 75 aniversario de esta visita y la reciente incorporación de trece edificios de Aalto a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se inaugura esta exposición "Alvar Aalto y la arquitectura contemporánea española" que recorrieron los reyes de España, acompañados del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en su tercera jornada del viaje de Estado que realizan a Finlandia.

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Para Aalto, "ninguna vivienda por pequeña que fuera iba a dejar de estar pensada como la mejor villa que construyó", indicó a EFE su comisaria, que explico que incluso la más pequeña diseñada por este artista "siempre va a tener un espacio bien pensado con luz, con doble ventilación".

"Sus edificios hablaban por él y cada obra Aalto representa el cuidado por el material, la experimentación y en dar el tratamiento más noble a los materiales más baratos. Sus mejores obras son de ladrillo rojo, el más pobre", indica Blasco.

Blasco, directora académica de la Escuela SUR del Círculo de Bellas Artes de Madrid, se refirió también a lo que Aalto representa para Finlandia o la cultura finlandesa y para la arquitectura, uno de los maestros del siglo XX.

En la exposición en Helsinki se incluye una composición en imágenes sobre edificios de arquitectos españoles como el Colegio Mayor Argentino de Madrid (Horacio Baliero), el Convento del Rollo en Salamanca (Antonio Fernández Alba) y la Casa Huarte de Madrid (de Corrales y Molezún), comparados con obras de Aalto como el Ayuntamiento de Säynätsalo, la Iglesia de Seinäjoki o la Maison Louis Carré de París, junto con los planos de buena parte de estos edificios.

Los reyes también contemplaron maquetas, planos o fotografías que incluyen la muestra del Kursaal (San Sebastián, Rafael Moneo); la Casa de la Lluvia (Santander, Juan Navarro Baldeweg); una pista de Atletismo de Olot, (RCR); el Museo Arqueológico de Almería, (Paredes y Pedrosa); la Casa 1627 (Girona, H. Arquitectes) o la Galería de las Colecciones Reales (Madrid, Tuñon+Mansilla), como muestra de la influencia del arquitecto finlandés.

Tras inaugurar la exposición, los reyes se trasladarán a Rovaniemi, la capital de la Laponia finlandesa, donde pondrán fin al su viaje de Estado a Finlandia.