Messi mantendrá un encuentro con jóvenes en España en el marco de los Premios Princesa

Messi, considerado uno de los mejores jugadores de la historia y que este martes jugó su último encuentro con la selección de Argentina en un emotivo encuentro disputado en Buenos Aires, participará en un acto dirigido al público infantil y juvenil en el Palacio de los Deportes de esa ciudad asturiana, a las 17.30 horas (15.30 GMT), según informó este miércoles la Fundación Princesa de Asturias.

El encuentro está orientado, principalmente, a alumnos de los centros educativos que han participado en la actividad 'El juego del 10', una propuesta promovida por la Fundación Princesa de Asturias en torno a la figura de Leo Messi, en la que el alumnado, basándose en algunas de las declaraciones del galardonado, debía imaginar una nueva forma de jugar al fútbol en su centro educativo.

Para ello, cada clase tenía que crear un reglamento con diez puntos fundamentales que determinarían las normas del juego y que debían poner en práctica durante diez días.

Según el resultado obtenido, estas reglas podían modificarse y los participantes debían valorar si se mantenían durante el resto del curso.

Con esta actividad se busca fomentar la reflexión y la práctica de un fútbol más inclusivo, así como incentivar valores como el respeto y la empatía.

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Este acto forma parte de la 'Semana de los Premios', un programa cultural de actividades gratuitas y abiertas al público, diseñado por la Fundación, que incluye la participación de los galardonados con los Premios Princesa de Asturias en distintos actos los días previos a la ceremonia que se celebra en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Desde 1996, la Fundación organiza este tipo de actividades en diversas localidades asturianas, con el objetivo de acercar a la sociedad la figura de los premiados y sus contribuciones al mundo de la ciencia, la cultura o cualquier otro ámbito en el que desarrollen su trabajo.

El pasado 3 de junio, el jurado de los Premios Princesa de Asturias concedió el galardón a Messi, campeón de todo a nivel de clubes, con la selección de su país y a título individual, por su "deslumbrante talento" y su "excepcional trayectoria deportiva" y también por "su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

Campeón del mundo con Argentina en 2022, Messi se ha ganado "el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo", según recogía el acta.

El futbolista del Inter de Miami sucede en el palmarés de estos premios a la tenista estadounidense Serena Williams, que lo obtuvo en 2025, y que en ediciones anteriores recayó, entre otros, en el maratoniano keniano Eliud Kipchoge, la selección sudafricana de rugby, los baloncestistas españoles Pau y Marc Gasol, el Tour de Francia, el atleta estadounidense Carl Lewis o el británico Sebastian Coe, su primer ganador en 1987.