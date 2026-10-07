México incorpora equipo especializado a investigaciones de presunto "centro de exterminio"

La CNB indicó en una nota informativa que mantiene comunicación permanente con la Fiscalía General del Estado de Nayarit, responsable de la investigación, la recolección de indicios y los peritajes para establecer el número y la identidad de las posibles víctimas.

El organismo de la Secretaría de Gobernación (Interior) señaló que su personal busca fortalecer las labores de búsqueda y contribuir a un procesamiento “riguroso y ágil” del lugar, ubicado en la localidad de La Curva.

Además precisó que dará acompañamiento a las familias de desaparecidos y facilitará la información verificada sobre los avances.

El sitio es procesado desde el 3 de octubre y en las labores participan también colectivos de madres buscadoras.

La fiscal estatal, Elvia Ludmila Heredia, informó que fueron localizados fragmentos óseos, prendas de vestir y una estructura artesanal que, según la investigación, habría sido utilizada para incinerar cuerpos con combustibles y otros materiales.

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Heredia añadió que las autoridades trabajan además en una fosa con restos humanos de reciente localización, aunque hasta ahora no existe una cifra oficial de víctimas ni se han informado identificaciones genéticas.

El hallazgo recuerda al caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, descubierto públicamente en marzo de 2025 tras la localización de cientos de prendas y restos óseos.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que ese predio funcionó como campo de adiestramiento de una organización criminal y donde se reclutaba forzadamente a personas.

En marzo de 2026, la FGR reportó 47 detenidos relacionados con el caso de Teuchitlán, un avance de 64 % en el procesamiento del predio y un perfil genético masculino obtenido de fragmentos óseos que entonces no coincidía con registros de personas desaparecidas, mientras el caso sigue bajo análisis.

Los nuevos trabajos en Nayarit ocurren en medio de la crisis nacional de desapariciones, donde al menos 132.534 personas continuaban con estatus de desaparecidas o no localizadas en México, según cifras oficiales. EFE