Muere un pasajero tras una emergencia médica en un vuelo de Kenya Airways en Nigeria

El pasajero fue encontrado inconsciente sobre las 21:20 hora local (20:20 GMT) de este martes, aproximadamente veinte minutos antes del aterrizaje, señaló Kenya Airways en un comunicado.

"Nuestra tripulación administró primeros auxilios de acuerdo con su formación y siguió todos los procedimientos de emergencia", afirmó la aerolínea.

El avión aterrizó a las 21:41 hora local (20:41 GMT) en el Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed de Lagos, donde fue recibido por personal sanitario que, tras examinar al pasajero, confirmó su fallecimiento.

La compañía no reveló la identidad del fallecido ni precisó las causas de la emergencia médica.

La Policía de Nigeria abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y tomó declaración a varios miembros de la tripulación, incluido el capitán del avión, informaron este miércoles medios locales.

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El director de Asuntos Públicos y Protección al Consumidor de la Autoridad de Aviación Civil de Nigeria (NCAA), Michael Achimugu, declaró al diario The Punch que, antes de quedar inconsciente, el pasajero se había mostrado "inquieto y agresivo" durante el vuelo.

Según Achimugu, que citó la versión trasladada por el director de Kenya Airways en Nigeria, el hombre trató de acceder a la cabina de los pilotos y posteriormente intentó abrir una de las puertas traseras del avión, por lo que fue inmovilizado con las manos atadas a la espalda.

El responsable de la NCAA indicó, además, que el pasajero procedía de Madagascar, donde las autoridades le habían denegado la entrada.

Por su parte, el portavoz del comando de la Policía nigeriana en el aeropuerto de Lagos, Muhamed Adeola, confirmó que las investigaciones ya comenzaron y señaló que el pasajero presentó dificultades para respirar durante el trayecto, lo que llevó a alertar al personal médico antes del aterrizaje.

El cuerpo fue trasladado a una morgue de Ikeja, en Lagos, para continuar con las investigaciones, según el portavoz policial.

Kenya Airways expresó sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido y aseguró que está prestando el "apoyo necesario" en coordinación con la familia, las autoridades locales y los reguladores de aviación.