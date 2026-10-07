Nigeria advierte del "riesgo de importación" de contagios de ébola tras el caso de Kenia

En un comunicado publicado la pasada noche en sus redes sociales que recogen este miércoles medios locales, el NCDC recordó que este martes el Gobierno de Kenia confirmó un caso importado de ébola, lo que "añade una nueva dimensión a la situación regional en evolución".

"Si bien el caso estaba vinculado al brote en curso en la RDC, su detección en Kenia subraya el riesgo de importación internacional a través de viajes y movimientos de población, incluyendo la posibilidad de importación a Nigeria", alertó la entidad, al subrayar que, de momento, "no hay ningún caso confirmado de ébola en Nigeria".

Como resultado del caso localizado en Kenia, las autoridades nigerianas están "revisando el riesgo para Nigeria y las medidas de preparación existentes para garantizar que sigan siendo adecuadas a la situación en evolución"

Desde que se declaró el brote de la RDC el pasado mayo, precisó, Nigeria ha tomado medidas para fortalecer la preparación ante el ébola centradas en la detección temprana, el aislamiento y la derivación, el diagnóstico de laboratorio, la prevención y el control de infecciones, el rastreo de contactos, la comunicación de riesgos y la protección del personal sanitario.

"Estas medidas se adaptarán y reforzarán según sea necesario, en colaboración con las autoridades nacionales y subnacionales pertinentes y sus socios", remarcó.

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Kenia confirmó este martes su primer caso importado de la enfermedad por el virus Bundibugyo del ébola, correspondiente a un ciudadano keniano que había vivido los últimos siete años en la RDC y que falleció el lunes por la noche en un hospital de Nairobi.

El hombre recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala y, posteriormente, volar desde Uganda hasta Nairobi, donde aterrizó el pasado 3 de octubre.

Las autoridades kenianas han identificado decenas de contactos del fallecido y buscan también a los pasajeros y tripulantes que viajaron con él en el vuelo hacia la capital keniana.

La epidemia congoleña se había propagado a Uganda, donde la Organización Mundial de la salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.