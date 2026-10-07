Petrolera estadounidense PCEC invertirá 3.500 millones para reactivar pozos en Venezuela

La empresa energética, basada en California, explicó en un comunicado que asumió la operación de los yacimientos en el tercer trimestre de 2026 y espera duplicar la producción de petróleo en un plazo de seis meses, partiendo de una base de 19.300 barriles por día (bpd) .

El programa de desarrollo prevé alcanzar una producción máxima de entre 150.000 y 160.000 bpd durante más de 10 años.

PCEC subrayó que ha alcanzado varios "hitos" en la industria petrolera en Venezuela con la reactivación de más de 50 pozos.

Asimismo, incorporó cuatro equipos de perforación (partiendo de cero) para iniciar un programa de reactivación de 900 pozos en Cabimas, ubicado en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, dentro de la cuenca del Lago de Maracaibo, una de las zonas petroleras tradicionales del país.

Además, la compañía comenzó a sustituir las bombas electrosumergibles (ESP) en 37 pozos de Delta. La primera se entregó menos de 30 días después del inicio de las operaciones, marcando la primera unidad nueva adquirida para el bloque en ocho años.

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"La temprana inversión de capital, la experiencia en gestión y los conocimientos técnicos aportados por PCEC para la reactivación de estos activos de crudo pesado ya están dando resultados que superan las expectativas", afirmó en un comunicado Klaus Hasbo, director ejecutivo de PCEC.

Destacó que la compañía ha comenzado a rehabilitar yacimientos energéticos que llevaban "mucho tiempo" inactivos en Delta y Cabimas.

"Agradecemos al equipo de PDVSA su colaboración y nos entusiasma contribuir a la recuperación económica de Venezuela. Esperamos mantener una asociación larga y productiva que mejore el bienestar de todos los venezolanos", añadió.

La llegada de la compañía estadounidense, que cuenta entre sus dueños al multimillonario Alshair Fiyaz, a Venezuela se da tras las negociaciones del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez con Washington para explotar yacimientos de petróleo y minería.

Los activos de los yacimientos habían estado vinculados a empresas privadas venezolanas: Petrodelta, participada por una sociedad de la familia Cisneros, en el caso de Delta, y Suelopetrol, en el caso de Cabimas.

En agosto pasado, Suelopetrol solicitó asistencia al Gobierno español tras enterarse, a través de la prensa, de las gestiones para adjudicar los campos Cabimas Tierra y Tía Juana Tierra a PCES, y advirtió que recurriría a mecanismos de protección internacional si tal adjudicación llegara a concretarse.