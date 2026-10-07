Presidente israelí defiende el derecho de Israel a defenderse,en ceremonia de 7 de octubre

"Tenemos el derecho inherente a defendernos y a luchar contra el terrorismo. Pero anhelamos la paz y queremos que nuestros vecinos también vivan en paz", afirmó Herzog, defendiendo que el camino para alcanzarlo es el desarme del grupo islamista Hamás.

El presidente de Israel se dirigió a una multitud de cientos de personas este miércoles en el lugar en Reim (sur de Israel) en el lugar de la masacre del festival de música Nova, que se celebraba a escasos cinco kilómetros de la frontera con Gaza que miles de milicianos gazatíes atravesaron el 7 de octubre de 2023.

Allí, Herzog lamentó que el lugar se ha convertido "en un horrible obituario". De las en torno a 1.200 personas que murieron a mano de las milicias gazatíes hace tres año, 364 se encontraban en el festival.

"Incluso después de tres años, sigue siendo difícil comprender cómo nos los arrebataron con tanta maldad y barbarie", lamentó Herzog en su discurso. "La herida que llevan grabada en sus corazones jamás sanará. Pero la fortaleza de espíritu, la nobleza y el poder que descubren y crean también nos asombra".

La ceremonia contó con numerosas actuaciones musicales, entre ellas la de la cantante Yuval Rafael, superviviente de la masacre en Nova y que representó a Israel en el certamen musical de Eurovisión en 2025.

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Uno de los 251 rehenes capturados por las milicias hace tres años, el colombiano-israelí Elkana Bohbot, lideró una plegaria durante la ceremonia. Bohbot fue liberado en octubre de 2025 como parte de el acuerdo de alto el fuego que celebrará su aniversario este sábado.

A la ceremonia, que llegó a su fin tras sonar el himno nacional, no acudió el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El mandatario aún no ha hecho acto de presencia en ningún evento público este 7 de octubre.

En las últimas semanas se han publicado en medios israelíes numerosas informaciones sobre que Netanyahu había recibido avisos con anterioridad a la masacre de la posibilidad de un ataque a gran escala de Hamás desde Gaza, algo que él niega apuntando a que los altos cargos del Ejército no le despertaron antes de que esta ocurriera a las 6.29 de la mañana.

Tres años después, Israel no ha establecido aún una comisión de investigación independiente para estudiar los fallos que condujeron a la masacre.

Desde entonces, Israel mantiene una ofensiva en Gaza en la que el Ejército ha matado a más de 74.200 palestinos.