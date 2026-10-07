Rubio pide más esfuerzo europeo en defensa y sitúa a Grecia como aliado "modélico" en OTAN

"Las naciones de Europa deben asumir una mayor parte de la carga de la defensa del continente, y Grecia está haciendo justo eso", declaró Rubio.

En una comparecencia junto al ministro de Exteriores de Grecia, Yorgos Yerapetritis, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que los conflictos con Irán en el estrecho de Ormuz y en el mar Rojo, entre otros, ponen de relieve la importancia de la alianza con Grecia.

Rubio sostuvo que el país mediterráneo es una "fuente de estabilidad en un mundo inestable" y anunció un acuerdo para reforzar el intercambio de información antiterrorista entre ambos países.

"No solo somos grandes aliados: compartimos una comprensión común de las amenazas que afrontan nuestros países y nuestras sociedades, y de los medios para abordarlas", señaló.

"Grecia es un aliado fuerte y modélico de la OTAN, un país que comprende la importancia de compartir la carga y está dispuesto a trabajar con sus socios para afrontar amenazas graves para todos los Estados miembros", agregó Rubio.

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Según el secretario de Estado, Grecia está encaminada a destinar este año el 5 % de su PIB a defensa, con más del 3,5 % dedicado sólo a gasto militar.

En materia de seguridad, destacó la colaboración bilateral en el control de fronteras, la lucha contra la "migración masiva", las organizaciones criminales internacionales y el terrorismo.

Rubio sostuvo que la ubicación de Grecia, en el cruce de distintas rutas en el Mediterráneo, la expone especialmente al tráfico de personas y otras amenazas, y anunció un memorando de entendimiento para mejorar el flujo de información antiterrorista entre los cuerpos de seguridad de ambos países.

"No queremos ver, bajo ninguna circunstancia, que la cuna de Occidente se vea amenazada por malas decisiones, por la inacción y por la incapacidad de afrontar los desafíos", declaró.

En el ámbito económico, expresó la intención de profundizar la cooperación tecnológica, promover la compra de gas natural licuado estadounidense y desarrollar nuevas interconexiones de gas y electricidad para reforzar la seguridad energética regional.

Rubio llegó a Atenas el martes por la noche para una visita en la que se prevén también negociaciones sobre la compra de armamento estadounidense.

Esas negociaciones, según la televisión pública ERT, incluyen la posible compra de cazas de quinta generación F-35, así como F-16 modernizados a la versión Viper, entre otros aspectos.

Rubio tiene previsto pronunciar por la tarde un discurso en la colina de Pnyx, símbolo de la democracia en la antigua Atenas, y reunirse después con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.