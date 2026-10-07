Rubio sostiene que Irán no controla Ormuz y que el petróleo fluye casi al nivel prebélico

"El estrecho de Ormuz está abierto, ahora sale casi la misma cantidad de petróleo de antes (del conflicto), así que han perdido por completo el control del estrecho", señaló Rubio durante una rueda de prensa en Atenas con el ministro de Exteriores de Grecia, Yorgos Yerapetritis.

El jefe de la diplomacia estadounidense recalcó que Irán "no ha sabido aprovechar las sucesivas oportunidades" para alcanzar un acuerdo con EE.UU. sobre su programa nuclear, por lo que la economía iraní se encamina "hacia una situación que muy pocos países del mundo han vivido".

Rubio, que llegó la tarde del martes a Grecia desde Islandia, insistió en que "cualquier acuerdo que sea aceptable" para EE.UU. para terminar el conflicto "debe garantizar que Irán nunca vaya a tener un arma nuclear".

"Irán no puede tener un arma nuclear. Punto y fin de la historia. Nunca van a tener un programa nuclear", acentuó Rubio y alegó que lo que pretendía hacer el régimen iraní era "desarrollar una capacidad convencional tan enorme que resulte intocable" para poder después amenazar con la "aniquilación" a todos los países de Oriente Medio.

En medio de esta inestabilidad geopolítica en Ormuz, en el Mar Rojo y en Yemen, así como en Ucrania, el secretario de Estado señaló que Washington "reconoce la importancia de su alianza con Grecia", a la que calificó como un "nodo energético" y un "pilar de estabilidad en la región".

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Rubio recalcó que EEUU quiere profundizar esa cooperación energética con Grecia aún más y "aumentar las importaciones de gas natural licuado estadounidense" por parte del país helénico.

Preguntado sobre las tensiones entre Grecia y Turquía debido a la obra de interconexión eléctrica entre Grecia, Israel y Chipre que promueve Atenas, Rubio argumentó que esas cuestiones "son delicadas" y "no deben ser tema de conversación en una rueda de prensa" sino "atajarse en los foros adecuados".

Ankara sostiene que el tendido del cable de interconexión en el Mediterráneo oriental debe "coordinarse con Turquía", mientras que Atenas rechaza esa exigencia porque el trazado discurre por aguas internacionales y territoriales de los países conectados, por lo que no necesita autorización ni coordinación con Ankara.

El político estadounidense evitó nombrar a Turquía, si bien recalcó que EEUU "quiere que esas obras sean exitosas" porque aumentarán la seguridad energética griega, pero también la internacional.

Por su parte, Yerapetritis, señaló que las relaciones greco-estadounidenses se encuentran en un nivel "sin precedentes".

El jefe de la diplomacia griega destacó el papel fundamental del llamado 'Corredor Vertical de los Balcanes', un gasoducto que parte desde Grecia y que constituye "la columna vertebral" del transporte de gas natural licuado (GNL) estadounidense a Europa central y oriental.

Además, recalcó que la flota comercial de propiedad griega transporta más del 20 % del GNL a los mercados mundiales.

Rubio llegó a Atenas el martes por la noche para una visita en la que se prevén también negociaciones sobre la posible compra por parte de Grecia de cazas de quinta generación F-35.

Durante su visita tiene previsto pronunciar por la tarde un discurso en la colina de Pnyx, símbolo de la democracia en la antigua Atenas, y reunirse después con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.